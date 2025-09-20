Thu nhập 15 triệu đồng/tháng, làm 10 năm ở Hà Nội vẫn chưa mua được nhà, tôi có nên về quê?

Thực tế, 15 triệu đồng mỗi tháng tưởng chừng đủ sống thoải mái. Nhưng sau chi tiêu, số tiền tiết kiệm lại chẳng đáng bao nhiêu. Giả sử mỗi tháng dư được 5 triệu, sau 10 năm tôi cũng chỉ có khoảng 600 triệu đồng. Trong khi đó, căn hộ trung cấp ở Hà Nội hiện nay có giá 3-4 tỷ đồng, thậm chí cao hơn ở trung tâm. Giả sử, tôi chỉ vay ngân hàng 2 tỷ đồng, số tiền trả góp hàng tháng sẽ vượt xa khả năng của tôi. Rõ ràng, tốc độ tăng giá nhà đã bỏ xa tốc độ tăng lương của người lao động.

Chính vì vậy, không ít lần tôi tự hỏi: liệu có nên từ bỏ giấc mơ mua nhà ở Hà Nội, để về quê an cư? Với số tiền tích lũy 600–800 triệu, tôi hoàn toàn có thể mua một mảnh đất nhỏ, hoặc một ngôi nhà cấp 4 khang trang. Ở quê, chi phí sinh hoạt thấp, không áp lực vay nợ, cuộc sống có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Nhưng đổi lại, tôi sẽ phải chấp nhận ít cơ hội việc làm, thu nhập khó tăng, môi trường dịch vụ và giáo dục cho con cái không bằng thành phố. Về quê an cư, nhưng sự nghiệp liệu có "chững" lại? Đó chính là băn khoăn lớn nhất.

Có lẽ, giải pháp không chỉ là chọn ở hay về, mà là cách mở rộng lựa chọn. Một số người chọn mua nhà ở vùng ven Hà Nội – nơi giá còn "mềm" hơn, chờ hạ tầng kết nối để hưởng lợi dài hạn. Người khác thì thuê nhà ở nội đô, chấp nhận an cư tạm thời, nhưng dùng tiền tiết kiệm để đầu tư vào vàng, chứng khoán hoặc bất động sản tỉnh lẻ – những kênh có thể sinh lời và rút ngắn quãng đường đến giấc mơ nhà phố.

Điều quan trọng nhất, tôi nhận ra, không phải chỉ cắt giảm chi tiêu, mà là phải tìm cách gia tăng thu nhập. 15 triệu đồng một tháng sẽ rất khó, nhưng nếu có thể nâng lên 20–25 triệu nhờ nghề phụ, đầu tư hoặc nâng cấp kỹ năng, câu chuyện mua nhà sẽ dần khả thi hơn.

Câu chuyện của tôi có lẽ cũng là tâm sự chung của nhiều người trẻ ở Hà Nội. "Về quê hay ở lại" không chỉ là quyết định tài chính, mà còn là lựa chọn phong cách sống và định hướng sự nghiệp.

Nếu đặt ưu tiên hàng đầu là sự thoải mái, ổn định, quê nhà có thể là đáp án. Nhưng nếu còn khao khát phát triển, muốn thử thách bản thân và nắm bắt cơ hội, có lẽ nên kiên nhẫn ở lại, đồng thời tìm những hướng đi sáng tạo để tích sản.

Bởi đôi khi, "an cư" không chỉ là có một căn nhà, mà còn là sự vững vàng trong công việc, tài chính và định hướng cuộc đời.



