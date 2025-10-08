Cuộc sống không tưởng của phú bà U60: Tài sản “sương sương” 193.000 tỷ đồng nhưng chỉ “nghiện” đúng 1 thứ không hơn!

Ở tuổi 55, khi nhiều người mơ về một cuộc sống hưu trí thảnh thơi, an nhàn thì Chu Quần Phi - Phú bà doanh nhân, từng là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc vào năm 2015, lại đam mê một thứ mà nhiều người “rùng mình” khi nghe qua: Làm việc!

Bà nghiện công việc đến mức nếu không được làm việc sẽ bứt rứt không yên. Chuyện này đã kéo dài suốt hơn 20 năm, đến mức gần như cuộc sống của bà gói gọn trong văn phòng! Có lẽ cũng vì thế mà bà đã tự thân trở thành tỷ phú với khối tài sản ước tính lên tới 7,6 tỷ USD (khoảng 193.000 tỷ đồng).

Chu Quần Phi

Từ cô gái nghèo ở nông thôn đến “nữ hoàng kính cường lực”

Hành trình thoát nghèo của Chu Quần Phi là luôn là minh chứng đanh thép cho giấc mơ “đổi đời” bằng ý chí và nỗ lực phi thường. Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tuổi thơ của Chu Quần Phi là chuỗi ngày cơ cực. Bị mẹ bỏ rơi từ khi mới 5 tuổi, còn cha thì gần như mù lòa sau một tai nạn lao động, 2 từ “cơ cực” có lẽ vẫn là chưa đủ để lột tả được hết tuổi thơ của Chu Quần Phi.

Sau khi học hết phổ thông, Chu Quần Phi một mình lên Thâm Quyến - Thành phố được mệnh danh là trung tâm công nghiệp của Trung Quốc, để tìm việc làm. Công việc đầu tiên của bà là công nhân xếp kính cho một nhà máy chế tác kính đồng hồ. Không ai ngờ, chính công việc vất vả, đơn điệu này lại trở thành khởi đầu cho hành trình thay đổi số phận.

Chu Quần Phi thời còn là 1 cô công nhân

Làm việc ở nhà máy sản xuất kính 2 năm, gom góp được 1 số vốn nhỏ, Chu Quần Phi quyết định khởi nghiệp, thành lập 1 công ty sản xuất kính cường lực, ở độ tuổi 22. Hiện tại, bà dược mệnh danh là “nữ hoàng kính cường lực” với đế chế “Lens Technology” - Một trong những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong ngành kính cường lực.

Nhưng trước khi chạm vào thành công này, Chu Quần Phi từng trải qua 11 lần thất bại, thương vụ khởi nghiệp đầu tiên vào năm 22 tuổi là một trong số đó. Đã từng có lúc, bà rơi vào khủng hoảng đến mức nghĩ đến chuyện quyên sinh, vì quá tuyệt vọng do bị đối thủ chơi xấu, tranh giành nhà cung cấp.

“Khởi nghiệp cũng giống như đi leo núi, muốn lên được tới đỉnh, điều quan trọng nhất là phải có sức bền và niềm tin, để không bỏ cuộc giữa chừng” - Phú bà từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình.

Và sau 11 lần thất bại cùng hàng ngàn khoảnh khắc tuyệt vọng, sự kiên định, bền bỉ của Chu Quần Phi đã được đền đáp. Năm 2003, Lens Technology chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến, cổ phiếu tăng trần liên tiếp 10 phiên. Chu Quần Phi được gọi là “phú bà doanh nhân”, biệt danh “nữ hoàng kính cường lực” cũng ra đời từ đó.

Sống ở văn phòng nhiều hơn ở nhà

Sau sự thành công của Lens Technology, Chu Quần Phi mới chia sẻ nhiều hơn về hành trình thoát nghèo, vượt khó của mình. Nhiều người gọi bà là “người phụ nữ không biết nghỉ”, vì nghiện làm việc đến mức không tưởng.

Ở tuổi U60, phú bà vẫn nghiện làm việc

Trung bình, phú bà làm việc 18 tiếng mỗi ngày, ngủ ngay trong văn phòng nhà máy, và nhiều đêm liền không rời khỏi xưởng. Thời điểm Lens Technology còn non trẻ, để đảm bảo chất lượng sản phẩm giao cho khách hàng, có những tháng bà chỉ về nhà 3-4 lần, thời gian còn lại đều ở văn phòng, nhà máy để tự tay kiểm tra từng lô hàng xuất kho.

“Không phải tôi không có nhà để về, chỉ là tôi thấy ở văn phòng thì tôi làm việc hiệu quả hơn, cũng tiết kiệm thời gian đi lại” - Chu Quần Phi Từng nói.

Với tần suất làm việc đáng kinh ngạc như vậy, năm 2013 - 10 năm sau khi chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp của phú bà đạt doanh thu 3,3 tỷ USD (khoảng 84.000 tỷ đồng), với 80.000 nhân viên. Hiện tại, Lens Technology của Chu Quần Phi là đối tác cung ứng cho Apple, Samsung cùng hàng loạt các thương hiệu lớn nhỏ khác trong lĩnh vực công nghệ/thiết bị thông minh.

Dù giàu có và quyền lực nhưng hiện tại khi đã 55 tuổi, Chu Quần Phi vẫn giữ thói quen sống giản dị, và đương nhiên, vẫn nghiện làm việc. Hàng ngày, bà vẫn ăn cơm tại căng tin công ty, đi giày bệt, cứ rảnh rỗi là lại xuống nhà máy trò chuyện cùng công nhân.

Ngày nay, Chu Quần Phi không chỉ là một trong số những nữ doanh nhân giàu có, thành đạt nhất Trung Quốc, mà còn là tấm gương cho hàng triệu người trẻ đang đi tìm con đường của riêng mình. Nhờ lối sống khiêm tốn, cần cù và chịu khó, bà đã trở thành hình mẫu lý tưởng, là biểu tượng truyền cảm hứng.

Cuộc đời của Chu Quần Phi là minh chứng rõ ràng cho một chân lý giản đơn mà không phải ai cũng hiểu: Thành công không dành cho kẻ mơ mộng. Chỉ những ai sẵn sàng làm việc đến mức “quên ăn quên ngủ”, và đủ lì lợm để đối đầu với khó khăn, mới có thể trở nên vượt trội.