Công ty phụ trách thoát nước cho thành phố Hà Nội kinh doanh thế nào: Tuổi đời hơn nửa thế kỷ, doanh thu gần 447 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội có trụ sở tại số 65 Vân Hồ 3, Hà Nội, với vốn điều lệ 459 tỷ đồng. Tiền thân của doanh nghiệp là Đội Thoát nước, được thành lập năm 1973, trực thuộc thành phố Hà Nội.

Đến năm 1991, đơn vị được tổ chức lại theo mô hình Công ty TNHH một thành viên, tiếp tục đảm nhận vai trò doanh nghiệp công ích chủ lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị của Thủ đô cho đến nay.

Theo giới thiệu trên website, Công ty Thoát nước Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống thoát nước nội thành, có nhiệm vụ giảm úng ngập và cải thiện môi trường đô thị.

Doanh nghiệp hiện có 11 xí nghiệp trực thuộc, bao gồm các xí nghiệp thoát nước số 1–8 và các đơn vị chuyên trách khác, đảm nhiệm công tác duy tu, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý úng ngập và quản lý các trạm bơm, cống ngầm trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế và thi công các công trình hạ tầng đô thị, cùng các dịch vụ vệ sinh môi trường và xử lý nước thải.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, doanh thu trung bình của doanh nghiệp đạt khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi ngày. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động duy trì hệ thống thoát nước chiếm phần lớn với 427 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ xây lắp và dịch vụ (khoảng 20 tỷ đồng).

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 36,5 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong nửa đầu năm ở mức 18,3 tỷ đồng, tăng 20%. Chi phí bán hàng tuy tăng gấp 3 lần lên 165 triệu đồng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ so với quy mô hoạt động.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt 1.407 tỷ đồng, tăng hơn 110 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi ngân hàng hơn 61 tỷ đồng, gần gấp 1,5 lần thời điểm đầu năm. Do đặc thù hoạt động công ích, công ty không có nợ vay ngân hàng, trong khi nợ phải trả khoảng 954 tỷ đồng, chủ yếu là các nghĩa vụ với khách hàng, người lao động và quỹ phúc lợi nội bộ.