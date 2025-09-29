Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ vào một công ty tài sản mã hóa

Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, hàng loạt doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tham gia thành lập pháp nhân hoặc góp vốn vào các tổ chức liên quan tới tài sản số trong nước.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange được thành lập vào tháng 6/2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỷ. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này. Ngành nghề chính của công ty là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, chi tiết là hoạt động tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản…

Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Vimexchange khi góp 5.000 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn. Cùng với đó, Chứng khoán Hòa Bình – một công ty trong hệ sinh thái Vimedimex – góp 200 tỷ và sở hữu 2% vốn Vimexchange.

Ngoài ra, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cũng xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập Vimexchange. Số vốn góp là 1.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 10%. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải là một thương hiệu trực thuộc Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải – doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng hợp pháp, quy mô lớn tại Miền Bắc. Bảo Tín Mạnh Hải hiện có 9 cơ sở tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại Hải Phòng và Bắc Ninh.

Cơ cấu cổ đông công ty tài sản mã hóa Vimexchange còn một số tổ chức khác như CTCP Đầu tư và phát triển Hòa Bình, CTCP Biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, CTCP Dược Phẩm Vimedimex 2, CTCP Quản Lý Quỹ Quốc Tế.