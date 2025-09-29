Lương ai cao hơn ai: Đàn ông có thoải mái khi vợ kiếm nhiều tiền?

Ngày nay, chuyện vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng không còn hiếm. Từ nhân viên văn phòng, người làm kinh doanh, đến freelancer, thu nhập có thể thay đổi liên tục và không phải lúc nào chồng cũng giữ “vị trí số 1” về tài chính.

Nhưng điều này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: đàn ông có thật sự thoải mái khi vợ kiếm nhiều tiền hơn?

Ảnh minh hoạ

Trong thực tế, nhiều người đàn ông vẫn cảm thấy chông chênh. Có người tự ti khi đi họp lớp, bạn bè hỏi thu nhập, so sánh công việc. Có người thấy gánh nặng khi để vợ chi trả phần lớn chi tiêu gia đình, sợ rằng mình “lép vế” hoặc không được coi trọng. Nhưng cũng có không ít người nhìn vấn đề theo cách tích cực: vợ giỏi giang thì gia đình ổn định hơn, và bản thân có thêm động lực để cố gắng.

Ngược lại, phụ nữ cũng có những băn khoăn riêng. Họ muốn được công nhận năng lực, nhưng đôi khi lại ngại thể hiện quá nhiều vì sợ làm chồng khó chịu. Một số chị em thậm chí chọn cách “nói giảm” thu nhập, hoặc vẫn để chồng đứng ra thanh toán trong những dịp quan trọng, chỉ để giữ sự cân bằng cho gia đình.

Ảnh minh hoạ

Nhưng nếu cứ để tiền bạc trở thành chủ đề nhạy cảm thì sự căng thẳng sẽ âm ỉ và tích tụ dần. Thay vì xoáy vào câu hỏi ai kiếm nhiều hơn ai, quan trọng hơn là hai vợ chồng thống nhất cách quản lý tài chính. Một số gia đình chọn lập quỹ chung để lo sinh hoạt, tiết kiệm và mục tiêu lớn; đồng thời vẫn giữ khoản riêng để mỗi người có tự do chi tiêu. Người kiếm nhiều hơn có thể đóng góp tỷ lệ cao hơn, nhưng không biến chuyện tiền bạc thành thước đo giá trị của người kia. Cách này vừa minh bạch, vừa tránh cảm giác “thua kém” hay “bị phụ thuộc”.

Cuối cùng, sự thoải mái không đến từ việc lương ai cao hơn, mà từ việc cả hai thấy mình được tôn trọng trong vai trò kinh tế lẫn trong cuộc sống chung. Bởi hôn nhân bền vững không phải là cuộc thi về thu nhập, mà là hành trình cùng nhau chia sẻ, để không ai cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.