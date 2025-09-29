Giá vàng hôm nay 29/9: Tiếp tục đường đua tăng giá

Động lực chính khiến giá vàng tăng đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ phù hợp với dự báo, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất ngày càng rõ ràng. Công cụ CME FedWatch cho thấy 88% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 10 và 65% khả năng có thêm một lần cắt giảm trong tháng 12.

Các chuyên gia nhận định, chính sách tiền tệ mềm mỏng, căng thẳng địa chính trị và rủi ro về chi tiêu ngân sách Mỹ đang củng cố vai trò trú ẩn của vàng.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, khẳng định vàng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn so với mọi đồng tiền. Darin Newsom từ Barchart và Rich Checkan của Asset Strategies International đều tin rằng giá vàng sẽ đi lên trong tuần tới, bất chấp áp lực chốt lời ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Công Hiếu).

Tuần này, thị trường vàng chờ đợi những thông tin quan trọng, tập trung vào doanh số nhà chờ bán tại Mỹ (thứ Hai); số lượng việc làm tại Mỹ tăng vọt, niềm tin người tiêu dùng Mỹ (thứ Ba); bảng lương phi nông nghiệp ADP của Mỹ, chỉ số PMI sản xuất của ISM (thứ Tư); đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ (thứ Năm); bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, chỉ số PMI dịch vụ của ISM (thứ Sáu).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.758 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.760 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tuần này, trong 19 chuyên gia tham gia khảo sát Phố Wall thì 16 chuyên gia (tương đương 84%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự báo giá giảm. Ba người còn lại, chiếm 16%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến nhận được 265 phiếu từ nhà đầu tư cá nhân. Dù tâm lý lạc quan cũng tăng lên, mức độ vẫn kém xa giới chuyên nghiệp: 166 người, tương đương 63%, dự báo giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục đi lên; 56 người (21%) dự đoán giá giảm; và 43 người (16%) cho rằng giá sẽ ổn định quanh mức hiện tại.

Dự đoán về giá vàng, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho rằng, ông tin tưởng giá vàng sẽ sớm vượt 3.800 USD/ounce.

Theo ông, chỉ một sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất mới có thể tác động rõ rệt đến đà tăng của vàng.

" Kim loại quý này được hỗ trợ bởi nhu cầu mua ròng mạnh mẽ và bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, chủ yếu do lo ngại về nợ công Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng. Những yếu tố đó, cùng với hoạt động đầu cơ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cho giá vàng ở mức cao.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu công bố tuần tới làm giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, đồng USD sẽ mạnh lên và có thể kiềm hãm giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu củng cố triển vọng hạ lãi suất, vàng sẽ được hưởng lợi. Nhìn chung, trừ khi xuất hiện thay đổi lớn về cơ bản, tôi tin những động lực hiện nay sẽ giúp vàng sớm vượt 3.800 USD ," ông nhận định.