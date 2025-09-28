Sau khi chuyển khoản thành công 2,3 tỷ đồng, người đàn ông kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Ngày 28/9/2025, Công an xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa hỗ hợ, hướng dẫn anh Lê Ngọc Khải, ngụ xã Tân Khánh Trung hoàn trả tiền cho anh Bùi Văn Bắc, ngụ xã Vũ Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 20/9/2025, anh Bắc đã chuyển nhầm số tiền 2,3 tỷ đồng vào tài khoản anh Khải. Sau khi kiểm tra và biết mình chuyển nhầm tài khoản, anh Bắc đã liên hệ ngân hàng và Công an nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Khánh Trung đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định tài khoản nhận tiền là của anh Khải. Khi được Công an liên hệ, anh Khải đã chủ động phối hợp và liên hệ với anh Bắc để tiến hành chuyển khoản hoàn trả.

Trong niềm vui mừng, phấn khởi, anh Bắc bày tỏ sự cảm ơn sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Tân Khánh Trung và nghĩa cử cao đẹp của anh Khải giúp anh nhận lại tiền thuận lợi nhất.

Công an xã Tân Khánh Trung ghi nhận, biểu dương, lan tỏa việc làm của anh Khải rộng rãi trong cộng đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

- Cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

- Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì cần lưu ý: Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp