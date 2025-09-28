Chịu làm 3 việc này: Có thể chưa giàu lên ngay nhưng chắc chắn cũng không thể nghèo!

Trong thời đại nhiều biến động, từ thị trường lao động cho đến chi phí sinh hoạt leo thang, việc “không lo thiếu tiền” đã trở thành mục tiêu có phần cấp thiết.

Giàu có là đích đến dài hạn, nhưng trước hết, mỗi người cần một nền tảng tài chính vững chắc để không bị cuốn vào vòng xoáy áp lực tiền bạc. Để đạt được điều đó, có 3 nguyên tắc quan trọng, chỉ cần kiên trì áp dụng, bạn sẽ chủ động trước mọi tình huống, không rơi vào cảnh cháy túi hay phải lo lắng từng ngày về chuyện chi tiêu.

1. Có ít nhất 2 nguồn thu nhập

Phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập trong bối cảnh làn sóng sa thải còn chưa lắng xuống, thực chẳng khác nào tự đặt mình vào thế khó, Thu nhập chính từ công việc cố định vẫn là trụ cột, nhưng song song với đó, bạn cần tạo thêm những nguồn thu khác để giảm rủi ro.

Có thể là làm thêm việc, kinh doanh nhỏ hay đầu tư. Một công việc tay trái mang lại vài triệu đồng mỗi tháng cũng đã là lớp đệm an toàn. Điều quan trọng là đừng tự giới hạn mình trong vòng tròn nhận lương - tiêu hết - chờ lương. Khi có từ hai nguồn thu nhập trở lên, bạn sẽ thấy sự tự do tài chính tăng lên rõ rệt. Một nguồn để duy trì cuộc sống, một nguồn để tích lũy hoặc đầu tư, bạn sẽ dần thoát khỏi nỗi lo mất việc là mất hết.

2. Không vay nợ lắt nhắt để tiêu dùng

Đây là một trong những thói quen tưởng như vô hại nhưng thực chất lại âm thầm hủy hoại sức khỏe tài chính.

Khi túng thiếu, nhiều người thường mượn bạn bè, vài trăm nghìn hay 1-2 triệu để xoay xở. Những khoản tiền nhỏ ấy có thể giải quyết tình thế bí bách trước mắt, nhưng lâu dài lại tạo ra tư duy phụ thuộc: Hễ thiếu là vay, hễ khó là mượn.

Càng dễ dàng đi vay, bạn càng ít động lực quản lý chi tiêu, từ đó ngân sách cá nhân ngày một mất cân đối. Đáng lo hơn, khi những khoản vay nhỏ lẻ trở nên chồng chất, bạn sẽ rơi vào tình trạng rối ren, số tiền nợ tưởng nhỏ nhưng cộng lại thì thành một gánh nặng lớn. Không ít người rơi vào vòng xoáy căng thẳng chỉ vì mỗi tháng phải trả lặt vặt cho quá nhiều khoản nợ linh tinh.

Thế nên muốn xây dựng nền tảng tài chính vững vàng, điều quan trọng là rèn thói quen sống trong khả năng của mình, cắt giảm chi tiêu không cần thiết thay vì vay nợ để duy trì lối sống hưởng thụ vượt quá khả năng. Khi bạn dứt khoát nói “không” với thói quen vay nợ lặt vặt, bạn mới thực sự kiểm soát được cuộc sống tài chính và thoát khỏi cảm giác luôn thiếu tiền.

3. Tiết kiệm trước cho những khoản chi lớn

Một trong những sai lầm phổ biến là không tiết kiệm tiền cho những khoản chi lớn, mà bản thân đã biết chắc chắn sẽ phải chi. Cách làm này luôn khiến bạn rơi vào thế bị động và dễ dẫn đến việc phải vay mượn.

Ngược lại, nếu biết lên kế hoạch từ sớm, bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi áp lực của những khoản chi lớn. Chẳng hạn, nếu bạn dự định năm sau mua món đồ trị giá 40 triệu, hãy bắt đầu tiết kiệm đều đặn ngay từ hôm nay. Mỗi tháng dành ra 15-20% thu nhập, vừa rèn luyện được thói quen kỷ luật tài chính, vừa có tiền sắm thứ mình thích. Thay vì đến lúc cần mới cuống cuồng tìm cách xoay sở, bạn bước vào kế hoạch chi tiêu với tâm thế an toàn và tự tin.

Tóm lại, để không lo thiếu tiền, bạn không cần phải có thu nhập quá cao, mà quan trọng là cách quản lý và định hình tư duy tài chính. Khi bạn có ít nhất hai nguồn thu nhập, bạn sẽ có chỗ dựa vững chắc trước những biến động bất ngờ. Khi bạn nói “không” với nợ tiêu dùng, bạn giữ được sự an tâm với số tiền mình kiếm được. Và khi bạn có kế hoạch tiết kiệm trước cho những khoản chi lớn, bạn biến áp lực tài chính thành thói quen chủ động.

Ba việc này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thực chất lại là “công thức vàng” để bất kỳ ai cũng có thể bước vào cuộc sống không còn nỗi lo tiền bạc hàng ngày.