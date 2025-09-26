Cụ ông gửi 600 triệu vào tài khoản của con gái, 1 ngày sau nhận lại đúng 600 triệu: Cuộc điện thoại tiết lộ sự thật xót xa!

Ông Lưu Kiến Hoa năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trước đây, ông từng làm kỹ sư xây dựng. Cả cuộc đời, ông là người sống tằn tiện, gần như chưa bao giờ chi tiêu phung phí, tháng nào cũng đưa hết tiền lương cho vợ.

Cách đây hơn 1 năm, vợ ông Lưu qua đời. Các con ông cũng đã lớn và đều đang lập nghiệp ở phương xa, chỉ còn 1 mình ông sống trong căn nhà hiu quạnh. Nhiều đêm nằm nghĩ, ông Lưu cảm thấy lo lắng vì nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì, số tiền tiết kiệm cả đời của ông và vợ không kịp trao lại cho các con, chẳng phải là uổng phí hay sao?

Ban đầu, ông Lưu tính tới chuyện thuê luật sư, lập di chúc. Nhưng nghĩ đi lại, số tiền cũng không đáng là bao, chỉ 176.500 NDT (khoảng 600 triệu đồng), chi phí thuê luật sư cũng không ít. Sau cùng, ông Lưu quyết định sẽ không tái tục sổ tiết kiệm. Ngày đáo hạn, ông chuyển hết cho con gái của ông là Lưu Ngọc Hoa.

Lúc đó, ông Lưu chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là con gái ruột của, giao tiền cho con giữ cũng chẳng đi đâu mà thiệt, không có gì phải lo. Nếu không may ông ốm nặng, con còn có chi phí lo liệu mọi sự.

Ảnh minh họa

Lúc nhận được thông báo vừa có khoản tiền 176.500 NDT chuyển vào tài khoản, người gửi là cha mình, Ngọc Hoa không khỏi sửng sốt. Cô ngay lập tức gọi điện cho ông Lưu, biết rằng cha muốn mình giữ giúp tiền, trong lòng Ngọc Hoa không hẳn là vui mừng nhưng cô cũng không vội nói với cha những lo lắng trong lòng.

Đêm hôm đó, Ngọc Hoa gần như thức trắng. Bởi ngoài cô, ông Lưu còn một người con trai riêng. Ngọc Hoa không ngại chăm sóc, lo lắng cho cha lúc già yếu nhưng nếu cô nhận khoản tiền này, người con trai riêng của ông Lưu có thể sẽ làm khó cho cô khi cha qua đời. Vốn dĩ, mối quan hệ giữa Ngọc Hoa và người anh cùng cha khác mẹ đã không tốt đẹp gì.

Sáng hôm sau, Ngọc Hoa quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền cho cha. Sau đó, cô gọi điện cho ông và thành thật rằng: "Con không muốn dính dáng tới chuyện tiền bạc của cha, sẽ rất khó xử nếu anh cả biết chuyện con giữ số tiền này khi cha qua đời. Nếu cha muốn, có thể để con giữ một nửa, anh cả giữ phần còn lại".

Nghe xong cuộc điện thoại với con gái, ông Lưu chỉ biết ngồi thụp xuống đất, trầm ngâm mất hàng giờ. Ông không tức giận khi Ngọc Hoa làm vậy, chỉ là cảm thấy xót xa. Bởi trong tâm trí ông, việc giao tiền cho cô là cách ông bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng có vẻ như Ngọc Hoa chưa bao giờ tha thứ cho việc ông có một người con riêng.

Ảnh minh họa

Nghĩ về số tiền tiết kiệm cả đời cùng những chuyện đã xảy ra khi còn trẻ, ông Lưu ngậm ngùi lau nước mắt, không thể phủ nhận mình là một người cha tồi với cả 2 người con của mình. Sau cùng, ông quyết định chia đôi số tiền tiết kiệm của mình, một nửa chuyển cho Ngọc Hoa, một nửa chuyển cho người con trai riêng vốn ít khi liên lạc.

Câu chuyện này sau đó được một người họ hàng của ông Lưu kể lại trên mạng xã hội Xiaohongsu. Có người quở trách Ngọc Hoa quá tính toán, cha già tin tưởng giao tiền mà không biết trân trọng. Có người lại bênh vực, cho rằng cô làm vậy là khôn ngoan, vì tiền bạc vốn là gốc rễ của nhiều bi kịch gia đình, tránh được từ đầu thì sau này đỡ đau lòng lẫn đau đầu.

- "Cha mẹ cả đời tích góp, đến khi muốn gửi gắm lại bị từ chối, nghĩ mà thương cho ông Lưu. Đâu phải lúc nào người già cũng cần tiền, nhiều khi họ chỉ cần sự cảm thông, quan tâm của con cái thôi. Suy cho cùng ai mà chẳng có sai lầm cơ chứ, cha già rồi vẫn còn trách cha".

- "Ngọc Hoa làm thế là đúng. Nếu giữ hết số tiền thì sau này anh cùng cha khác mẹ chắc chắn sẽ gây sự. Lúc ấy vừa mất tiền, vừa mất tình cảm, càng khó xử hơn. Cô ấy chọn cách minh bạch ngay từ đầu là khôn ngoan".

- "Tôi thấy chuyện này phản ánh đúng tâm lý chung: Tiền bạc dính vào tình thân thường rất dễ biến thành mâu thuẫn. Lời khuyên tốt nhất là nên lập di chúc rõ ràng, công chứng hợp pháp, thay vì gửi gắm riêng, đứa được gửi gắm thì áp lực, đứa không được gửi gắm thì chạnh lòng".

- "Ông Lưu buồn vì con gái là dễ hiểu, nhưng lỗi lớn nhất là ở ông. Đã biết 2 con có mối quan hệ không tốt, lại cứ muốn thử lòng bằng tiền".