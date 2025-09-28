Cách chi tiêu của vợ chồng ở TP.HCM khiến nhiều người rén dùm

Kiếm bao nhiêu, tiêu chừng đó là một thói quen có phần không mấy tích cực. Dù biết là không nên, nhưng nếu còn độc thân, tình cảnh bấp bênh vì lỡ tiêu pha quá tay, không có quỹ dự phòng có thể chưa quá đáng lo, vẫn còn cách xoay sở. Suy cho cùng cũng chỉ phải lo cho bản thân, chưa có áp lực chăm sóc cho gia đình, con cái nên cũng đỡ phần nào.

Nhưng nếu đã kết hôn và sinh con mà vẫn duy trì thói quen "tháng nào xào tháng đó", câu chuyện sẽ rất khác. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy. Dù đã có 2 con, cũng U40 cả rồi nhưng gia đình vẫn không có nổi 1 đồng tiết kiệm, thu nhập tháng nào cũng tiêu hết sạch.

Nhìn cách chi tiêu, nhiều người thấy lo thay

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết bản thân hiện 38 tuổi, đang làm văn phòng với mức lương khoảng 7-9 triệu/tháng. Còn chồng cô 40 tuổi, trước kinh doanh đổ bể nên hiện đang chạy xe ôm, thu nhập trung bình 15 triệu/tháng. Như vậy, tổng thu nhập của cả 2 người rơi vào khoảng 22-24 triệu/tháng. Và điều đáng buồn chính là tổng chi tiêu cũng ở mức tương đương như vậy luôn.

Ảnh minh họa

"- Trả nợ (còn 9 tháng nữa mới xong): 4,5 triệu

- Học phí mầm non 2 con: 9 triệu

- Bỉm sữa: 1,5 triệu

- Học can thiệp cá nhân (1 bé nhà mình bị chậm nói): 2 triệu

- Tiền ăn cả gia đình (chủ yếu bữa tối): 5 triệu

- Ăn trưa và xăng xe của chồng: 2 triệu

- Chi tiêu lặt vặt, áo quần, thuốc men: 1-2 triệu

Thu - chi nhà mình như vậy, coi như là tháng nào hết tháng đó, chẳng tiết kiệm được. Hiện nhà mình đang ở chung với bố mẹ. Vấn đề tiền nong khiến vợ chồng mình luôn căng não suy tính. Những tháng hụt chi tiêu hoặc con đau ốm, chồng mình chạy đêm để kiếm thêm, nhưng như thế rất nguy hiểm, mình ở nhà cũng không yên tâm. Giờ không biết có cách nào để mình tiết kiệm được không, hoặc tăng thu nhập. Mong mọi người cho mình lời khuyên" - Cô vợ chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự lo lắng với tình hình bấp bênh của gia đình. Phần lớn đều đồng tình nên giảm tiền học phí của 2 con xuống, mới mầm non mà đã 9 triệu/tháng/2 bé, trong khi thu nhập của bố mẹ thì thấp, sau này lớn hơn, học phí còn tốn kém nữa mà giờ không tiết kiệm được thì quả thực nan giải.

"Trước tiên là cho con học trường rẻ thôi, bé phải học can thiệp thì bắt buộc không giảm khoản đó được. Chứ tổng thu nhập có 22-25 triệu mà học phí của 2 con đã 11 triệu, chiếm 50% rồi thì làm sao tiết kiệm nổi nữa" - Một người khuyên.

"Chi tiêu thế này thấy không có chỗ nào mà thở được luôn mom ạ... Đành phải giảm học phí 2 bé đi thôi, kể cả có trả nợ xong thì duy trì mức học phí như vậy vẫn không ổn. Sau này học cấp 1, cấp 2, cấp 3 còn tốn nữa mà giờ bố mẹ không tiết kiệm, không tăng thu nhập được thì chỉ có càng ngày càng bấp bênh hơn thôi" - Một người chung quan điểm.

"38 tuổi làm văn phòng lĩnh vực gì mà lương có 7-9 triệu thôi hả mom? Ở TP.HCM mà lương văn phòng như thế thì nghỉ, đi làm giúp việc theo giờ còn kiếm nhiều hơn. Ngày đi làm giúp việc, kiếm thêm việc từ xa đúng chuyên môn để tối làm chứ đi làm bao lâu lương vẫn không nổi 10 triệu thì không ổn" - Một người gợi ý.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Trau dồi, nâng cấp kỹ năng chuyên môn

Lao động trí óc mà muốn kiếm thêm tiền, cải thiện thu nhập thì yếu tố chuyên môn chắc chắn là thứ không thể xem nhẹ. Đặc biệt là với những người làm việc trong các lĩnh vực có tính đặc thù, cần liên tục trau dồi kiến thức, bằng cấp như Kế toán - Kiểm toán, Thuế, Tài chính,...

Ảnh minh họa

Việc chi tiền để đi học trong bối cảnh này cũng chính là một khoản đầu tư, có thể chưa thấy ngay "tiền lời" nhưng chắc chắn, về lâu về dài, khi kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã vững, thu nhập tự khắc sẽ nhích dần lên. Suy cho cùng, đầu tư cho kiến thức của bản thân là khoản đầu tư không bao giờ sợ lỗ chính là vì lẽ đó.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.