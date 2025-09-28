Giá vàng SJC bật tăng mạnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133 - 135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 132,5 - 135 triệu đồng/lượng mua - bán. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 134 - 135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng nửa triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá mua vào vàng miếng SJC của các doanh nghiệp kinh doanh vàng chênh nhau từ 500.000 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức tăng thấp hơn vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng… Chênh lệch mua vào - bán ra các doanh nghiệp kinh doanh vàng với vàng nhẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.761 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Giá vàng trong nước bám sát sự tăng giảm so với thế giới. Tuy nhiên, chênh lệch trong nước với thế giới vẫn ở mức cao khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.195 - 26.445 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện ở mốc 26.490 - 26.590 đồng/USD.