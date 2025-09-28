Giá vàng hôm nay 28/9: Trụ vững trên ngưỡng cao

Mặc dù chịu áp lực chốt lời và đồng USD tăng giá, giá vàng vẫn phục hồi và kết tuần ở ngưỡng 3.758 USD/ounce, tăng hơn 3% so với tuần trước.

Thị trường vàng tuần qua được hỗ trợ giá sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) của nước này ổn định ở mức 2,9% trong 12 tháng qua. Dù lạm phát vẫn vượt mục tiêu của Fed song các chuyên gia cho rằng tình hình chưa đến mức đáng lo khi kinh tế và tiêu dùng Mỹ vẫn thể hiện sức bền.

Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa được công bố đạt kết quả đúng như dự đoán, tăng 0,3% trong tháng 8, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7.

Chỉ số PCE cốt lõi (trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, cũng phù hợp với kỳ vọng và thấp hơn mức tăng 0,3% của hai tháng trước đó. Dữ liệu lạm phát PCE đang được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi rất chặt chẽ.

Giá vàng thế giới chững lại. (Ảnh: Công Hiếu)

" Số liệu PCE hằng tháng vẫn phù hợp, mặc dù thu nhập và chi tiêu cá nhân cao hơn một chút so với kỳ vọng. Không có gì trong số liệu này ngăn cản Fed cân nhắc một đợt cắt giảm lãi suất thận trọng khác tại cuộc họp tháng 10 ", Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nói.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.758 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.760 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát của Kitco News, 84% chuyên gia phân tích Phố Wall tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự đoán giảm. Trong khi đó, 63% nhà đầu tư cá nhân cũng có quan điểm lạc quan, dù mức độ thận trọng cao hơn.

Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định, Fed còn dư địa để hạ lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm. Nhờ đó, giá vàng có đủ động lực để vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương (dự kiến hơn 900 tấn trong năm 2025).

Nhiều chuyên gia cho rằng mức 3.800 USD/ounce có thể là vùng tạm nghỉ ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên. Một số chuyên gia thậm chí dự báo vàng có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce nếu dòng tiền tiếp tục đổ mạnh. Các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất bao gồm chính sách chi tiêu công của Mỹ, nguy cơ chính phủ đóng cửa cũng như động thái mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương...



