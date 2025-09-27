Giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng trong nước diễn biến thế nào?

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đạt mốc 3.758,7 USD/ounce sau khi báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ vừa công bố, đúng như dự báo của thị trường. Quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank, chưa thuế, phí tương đương khoảng 120 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Thế giới và trong nước cùng tăng

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa công bố cho tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước, sau mức tăng 0,2% của tháng 7, đúng như kỳ vọng. PCE lõi (không tính thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, cũng khớp dự báo và thấp hơn mức tăng 0,3% của hai tháng trước đó.

So với cùng kỳ, lạm phát PCE toàn phần tăng lên 2,7% - đúng dự báo nhưng cao nhất trong 6 tháng, từ mức 2,6% của báo cáo tháng 7. Lạm phát PCE lõi ở mức 2,9%, cũng đúng kỳ vọng. Dữ liệu PCE được coi là chỉ số lạm phát được FED theo dõi chặt chẽ.

Aaron Hill - trưởng bộ phận phân tích của sàn môi giới toàn cầu FP Markets (Australia) - cho rằng, FED có đủ dư địa để giảm lãi suất ít nhất 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm.

“Vàng có đủ lực để bứt phá qua 3.800 USD nhờ lượng mua vào của các ngân hàng trung ương (dự kiến hơn 900 tấn trong năm 2025) và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF”, ông Aaron Hill nói.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, đẩy giá vàng trong nước tăng theo. (Ảnh: Kitco).

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự đoán 87% khả năng FED hạ lãi suất vào tháng tới và 65% khả năng tiếp tục giảm vào tháng 12.

Fawad Razaqzada - chuyên gia phân tích của City Index và FOREX.com cho rằng, chỉ khi kỳ vọng về lãi suất thay đổi lớn mới có thể ảnh hưởng đáng kể tới đà tăng của vàng.

“Nếu dữ liệu tuần tới làm giảm mạnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 12, đồng USD có thể mạnh lên và kìm hãm vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu, vàng sẽ được hỗ trợ. Nhìn chung, trừ khi có biến động lớn, các yếu tố hiện tại vẫn sẽ giúp vàng sớm vượt mốc 3.800 USD/ounce” ông Fawad Razaqzada nói.

Trước diễn biến của giá vàng thế giới , đến thời điểm 14h ngày 27/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 133-135 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 128,8 triệu đồng/lượng, bán ra 131,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và TP.HCM mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Giá vàng sẽ giảm khi Nghị định 232 có hiệu lực từ 10/10?

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng miếng trong nước hiện chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ giá vàng thế giới và Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hiệu lực từ 10/10.

Chuyên gia dự báo đến ngày 10/10 Nghị định 232 có hiệu lực, giá vàng sẽ giảm. (Ảnh: Minh hoạ).

Điểm nhấn của Nghị định là bãi bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi có giấy phép.

Theo ông Hiếu, thời điểm này rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới. Có thể giá vàng xu hướng giảm khi Nghị định có hiệu lực.

Nghị định 232 hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Khi đó, áp lực cầu giảm, giá vàng trong nước có thể sẽ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là giá vàng thế giới, bởi dù nguồn cung nội địa dồi dào hơn, giá vàng trong nước vẫn neo theo biến động quốc tế.

"Do vậy, rất khó đoán định giá vàng thực sự giảm hay tăng. Khả năng giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối vì phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu", ông Hiếu phân tích.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, nếu cung cầu quân bình, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có thể sẽ giảm xuống mức hợp lý là 3-5 triệu đồng/lượng, trong khi hiện nay mức chênh vẫn là 15 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia, chỉ khi nào các doanh nghiệp nhập khẩu được vàng nguyên liệu, sản xuất vàng và tăng cung ra thị trường, thị trường vàng mới chịu tác động rõ rệt, thực sự “hạ nhiệt”.

“Khả năng cao phải từ đầu tháng 11 trở đi mới có biến động mạnh trên thị trường vàng. Dự báo, chênh lệch giá vàng từ mức gần 15 triệu đồng/lượng có thể nhanh chóng giảm còn 10- 12 triệu đồng/lượng”, ông Phương dự báo.