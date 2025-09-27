Giá bạc tiếp tục ‘bốc đầu’

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới bật tăng mạnh và hiện đã chạm mốc 46 USD/ounce, duy trì mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Trong vòng 1 năm, kim loại quý này đã tăng 45,7%.

Lần gần đây nhất giá bạc tăng như một hiện tượng là vào năm 2020, khi giá tăng khoảng 44% trong vòng 1 năm. Cũng trong năm đó, giá vàng tăng thế giới tăng khoảng 24%.

Theo giới phân tích, diễn biến của giá bạc trong vòng 1 thập kỷ qua là câu chuyện của những thay đổi lớn. Trong thời gian 2010-2020, thị trường bạc thế giới chứng kiến nhu cầu yếu và sản lượng dư thừa, dẫn tới sự trầm lắng của giá bạc. Nhưng từ năm 2021, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn, với nhu cầu công nghiệp đối với bạc có sự gia tăng mạnh mẽ.

Năm 2024, nhu cầu bạc cho công nghiệp đạt mức cao kỷ lục 680,5 triệu ounce, dẫn tới tổng nhu cầu bạc là 1.164,1 triệu ounce - theo một báo cáo của ngân hàng Nomura. Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu năm đó chỉ đạt 1.015,1 triệu ounce, dẫn tới sự thiếu hụt 148,9 triệu ounce bạc.

Sự thay đổi mang tính cấu trúc này chủ yếu do nhu cầu bạc tăng mạnh ở ba lĩnh vực: năng lượng tái tạo, xe điện, và điện tử. Trong đó, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng tế bào quang điện loại N có hàm lượng bạc cao.

Sức hấp dẫn của bạc còn đến từ tỷ lệ giá vàng/giá bạc lên tới 84 lần, cho thấy bạc đang rẻ hơn nhiều so với vàng.

Tỷ lệ giá vàng/giá bạc thể hiện số ounce bạc cần để mua được 1 ounce vàng. Tỷ lệ này cao cho thấy vàng đắt đỏ so với bạc, và bạc có thể đang bị định giá thấp và là một kênh đầu tư tốt.

Nomura dự báo nhu cầu bạc toàn cầu năm nay sẽ đạt 1.148,3 triệu tấn, trong khi nguồn cung chỉ đạt 1.030,6 triệu tấn. Như vậy, thị trường bạc toàn cầu sẽ thiếu cung 117,6 triệu tấn, đánh dấu năm thiéu hụt thứ 5 liên tiếp.

Tại thị trường trong nước, giá bạc tại Việt Nam tiếp tục nhận đỉnh cao mới. Tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi đang được giao dịch ở mức 1,763 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,818 triệu đồng/lượng (bán ra). Loại bạc thỏi 1 kg cũng lập đỉnh về giá lên mức hơn 48,479 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh cho thấy lực mua không còn phụ thuộc vào sự suy yếu của đồng bạc xanh. Chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis nhận định, đây là tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng kim loại quý này.

Theo Lewis, vùng 44 USD/ounce vẫn giữ vai trò ngưỡng hỗ trợ chủ chốt, trong khi mốc 40 USD/ounce mới là mức đáy thực sự nếu thị trường điều chỉnh sâu. Ông cho rằng xu hướng chính của bạc vẫn đi lên, do đó chiến lược bán khống hầu như không được giới đầu tư lựa chọn.

Ở góc nhìn dài hạn, mốc 42 USD/ounce – từng là đỉnh của mô hình “cờ tăng giá” – đang trở thành điểm tựa quan trọng cho các đợt thoái lui. Phân tích kỹ thuật cũng cho thấy mô hình phục hồi hình chữ V đang hình thành, với mỗi nhịp điều chỉnh lại tạo nền cho một đợt tăng mới, mạnh mẽ hơn.

“Diễn biến hiện tại củng cố kỳ vọng rằng sức bật của bạc chưa dừng lại, nhất là khi dòng tiền toàn cầu tiếp tục tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế đầy bất ổn” - Christopher Lewis nhấn mạnh.