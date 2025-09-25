Giá bạc tăng vùn vụt

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh và hiện đã chạm mốc 44,8 USD/ounce, duy trì mức cao nhất trong vòng 14 năm qua, phản ánh các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát của Hoa Kỳ để định hình triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Như vậy trong một tuần qua, giá bạc đã tăng hơn 7%, đồng thời tăng khoảng 16% trong tháng qua. Nếu tính từ đầu năm, giá bạc tăng 55,2%, vượt xa hiệu suất của vàng (khoảng hơn 42%). Tuy nhiên, nếu tính trong khoảng thời gian 12 tháng gần nhất, hiệu suất tăng của 2 kim loại này là tương đương (khoảng hơn 40%).

Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly, hôm 24/9 cho biết lãi suất có thể sẽ tiếp tục giảm, khi ngân hàng trung ương nỗ lực khôi phục sự ổn định giá cả và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho thị trường lao động. Chủ tịch Fed Chicago, Austan Goolsbee, đã bác bỏ quan điểm chung về việc Fed sẽ liên tục cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm, làm gia tăng khoảng cách giữa các quan chức Fed đương nhiệm và Stephen Miran, người mới được Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Fed.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường tiền tệ hiện đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 là gần 92%, tăng so với mức 87% của tuần trước đó.

Diễn biến giá bạc thế giới trong vòng 1 năm qua.

Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng đà tăng giá bền vững của bạc là do sự thay đổi cơ cấu trong mô hình nhu cầu trong năm năm qua. Từ năm 2010 đến năm 2020, thị trường đã trải qua tình trạng cầu yếu và cung vượt cầu, dẫn đến giá cả bị kìm hãm. Tuy nhiên, nhu cầu công nghiệp bắt đầu tăng tốc từ năm 2021, đặc biệt là từ năng lượng tái tạo, xe điện (EV) và thiết bị điện tử.

Theo Tập đoàn Nomura, nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu đạt mức kỷ lục 680,5 triệu ounce (Moz) vào năm 2024, nâng tổng nhu cầu lên 1.164,1Moz so với nguồn cung chỉ 1.015,1Moz. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt thị trường 148,9Moz. Lượng tồn kho trên mặt đất cũng giảm mạnh, từ 22 tháng cung ứng vào tháng 12 năm 2020 xuống còn 13 tháng vào cuối năm 2023.

Việc Trung Quốc tích cực áp dụng pin mặt trời loại N, vốn sử dụng nhiều bạc hơn, là động lực chính thúc đẩy nhu cầu. Đồng thời, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng tỷ lệ vàng/bạc - hiện ở mức 84 - cho thấy bạc vẫn bị định giá thấp hơn so với vàng, làm tăng thêm sức hấp dẫn đầu tư của bạc.

“Các dự báo của ngành cho thấy trữ lượng bạc đã biết có thể cạn kiệt vào năm 2050 nếu tốc độ tiêu thụ tiếp tục như hiện tại”, Gareth Nicholson, giám đốc đầu tư tại Nomura, nhận định. “Vai trò kép của bạc là một mặt hàng công nghiệp và là một công cụ phòng ngừa rủi ro bất ổn khiến nó ngày càng hấp dẫn.”

Theo đà tăng của thế giới, giá bạc tại Việt Nam cũng ghi nhận mức đỉnh mới. Tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi đang được giao dịch ở mức 1,713 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,766 triệu đồng/lượng (bán ra). Qua đó, giúp người mua lãi tới 60,1% trong vòng 1 năm qua, vượt xa mức tăng của giá vàng nhẫn là 52%. Loại bạc thỏi 1 kg cũng lập đỉnh về giá lên mức hơn 47,199 triệu đồng/kg (bán ra).

Với nhu cầu toàn cầu tăng vọt, nguồn cung thắt chặt, dự đoán lạc quan của chuyên gia và các biện pháp hạn chế thương mại mới, bạc có vẻ sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý với tư cách là một mặt hàng chiến lược và một công cụ phòng ngừa rủi ro trong những tháng tới.