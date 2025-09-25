Lý do khiến giá vàng thế giới 'dậm chân tại chỗ'

Giá vàng đi ngang

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.734,04 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ giữ nguyên 3.765,20 USD/ounce. Chỉ số đô la Mỹ (.DXY) giảm 0,1%, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn với nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Vàng - tài sản an toàn vốn hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp - đã lập đỉnh lịch sử 3.790,82 USD/ounce hôm 23/9.

Giá vàng gần như không đổi khi giới đầu tư chờ loạt số liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ để tìm thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hôm 24/9, Chủ tịch Fed San Francisco - bà Mary Daly - cho biết bà “hoàn toàn ủng hộ” quyết định cắt giảm lãi suất chính sách của Fed tuần trước và “kỳ vọng sẽ có thêm những đợt cắt giảm nữa trong thời gian tới”. Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh cần “cân bằng rủi ro lạm phát và thị trường việc làm đang suy yếu” trong các quyết định tiếp theo.

Ilya Spivak - Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive - nhận định: “Động thái của Fed cho thấy họ có ý định thúc đẩy nền kinh tế Mỹ khi tái cân bằng trọng tâm vào thị trường lao động. Mức hỗ trợ đầu tiên của vàng trong khoảng 3.600-3.700 USD/ounce. Nếu vượt ngưỡng kháng cự gần 3.790 USD, vàng có thể tiến đến mốc 3.870-3.875 USD, tiếp theo là 4.000 USD”.

Thị trường đang chờ báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - công bố ngày 27/9. PCE tháng 8 dự kiến tăng 0,3% so với tháng trước và 2,7% so với cùng kỳ 2024.

Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ - dự kiến công bố cuối ngày 25/9 - cung cấp thêm tín hiệu về thị trường lao động. Giới đầu tư hiện đặt cược Fed tiếp tục hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12.

Giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 43,83 USD/ounce, bạch kim giảm 0,1% xuống 1.470,66 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,1% lên 1.210,96 USD/ounce.

Chứng khoán châu Á chững lại

Thị trường cổ phiếu châu Á tạm nghỉ sau đợt tăng mạnh. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) giảm 0,2% sau khi đã tăng 5,5% trong tháng và 9% trong quý. Nikkei 225 của Nhật tăng 0,1%, nâng mức tăng cả tháng lên 7% và quý lên 13%. Chứng khoán blue-chip Trung Quốc (.CSI300) đi ngang, Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) giảm 0,2%.

Phố Wall khép phiên giảm điểm lần thứ hai liên tiếp do nhà đầu tư chốt lời từ mức đỉnh kỷ lục. Thị trường tương lai hiện cho thấy 92% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10, song quy mô nới lỏng dự kiến đã hạ từ 125 xuống còn 100 điểm cơ bản.

Chứng khoán châu Á có dấu hiệu giảm.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi ngang với 4,1408%, sau khi tăng 3 điểm cơ bản trong phiên trước. Đồng USD giảm 0,1% xuống 148,77 yên/1 USD, sau khi tăng 0,9% qua đêm. Đồng yên chạm mức thấp nhất hơn một năm so với euro (174,78 yên/1 euro.

Ở thị trường nhiên liệu, dầu WTI giao tháng gần giảm 0,4% còn 64,73 USD/thùng, dầu Brent giảm 0,3% xuống 69,11 USD/thùng. Giá dầu cũng hạ nhiệt sau khi tăng hơn 2% do dự trữ dầu thô Mỹ giảm bất ngờ. Nguồn cung từ Iraq, Venezuela và Nga gặp trục trặc ảnh hưởng mạnh đến giá dầu.