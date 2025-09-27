Ở thuê 5 năm, tôi nhận ra có những điều mua nhà cũng không giải quyết được

Suốt 5 năm qua, tôi sống trong các căn hộ đi thuê, từ phòng nhỏ 25m² cho đến chung cư đủ tiện ích. Ai gặp cũng hỏi: “Sao không mua nhà đi cho ổn định?”. Nghe nhiều đến mức tôi từng tin rằng chỉ khi mua được nhà thì cuộc đời mới bước sang trang mới. Nhưng sau nhiều năm ở thuê và quan sát bạn bè đã xuống tiền mua nhà, tôi nhận ra: có những điều mua nhà không hề giải quyết được, thậm chí còn tạo thêm gánh nặng.

1. Ổn định chưa chắc đồng nghĩa với hạnh phúc

Mua nhà = an cư. Nhưng an cư chưa chắc đã “lạc nghiệp”. Một người bạn của tôi mua chung cư cách trung tâm 15km để vừa túi tiền. Ban đầu rất hào hứng, nhưng sau 1 năm đi làm xa, kẹt xe triền miên, bạn bắt đầu than thở: “Ổn định thì có, nhưng cuộc sống căng thẳng hơn hẳn”.

Trong khi đó, tôi đi thuê có thể chọn căn hộ gần công ty, đổi nhà khi cảm thấy không phù hợp. Tính linh hoạt này, mua nhà khó mà có được.

2. Sở hữu không đồng nghĩa với hoàn toàn tự do

Nghe thì nghịch lý: mua nhà tưởng là sở hữu, nhưng thực ra bạn đang “chia sẻ quyền sở hữu” với ngân hàng (nếu vay). Hàng tháng, bạn phải trả góp đều đặn trong 15-20 năm. Một khoản nợ dài hơi khiến nhiều người không dám đổi việc, không dám khởi nghiệp, không dám tiêu pha cho trải nghiệm khác.

Ở thuê, tôi không có cái “tài sản lớn” đứng tên, nhưng đổi lại tôi thoải mái hơn trong việc quyết định sự nghiệp, chi tiêu.

3. Nhà không giải quyết được vấn đề về cộng đồng và môi trường sống

Tường mới sơn, sổ hồng sẵn có cũng không đảm bảo bạn sẽ sống trong môi trường đáng mong đợi. Tôi từng chứng kiến bạn bè mua nhà rồi vỡ mộng vì cư dân suốt ngày cãi nhau với ban quản lý, thang máy kẹt liên tục, phí dịch vụ tăng chóng mặt.

Trong khi đó, khi thuê, nếu thấy không hợp, bạn có thể dọn đi nơi khác ngay. Mua rồi thì khó quay đầu.

4. Tài chính chưa chắc “an toàn” hơn

Nhiều người nghĩ mua nhà là cách tích lũy chắc chắn. Đúng, bất động sản thường tăng giá. Nhưng trong giai đoạn thị trường chững lại, căn hộ có thể mất giá hoặc khó thanh khoản. Người mua trả góp lúc đó vẫn phải oằn mình trả lãi.

Ngược lại, ở thuê và dành phần tiền chênh lệch để đầu tư (cổ phiếu, quỹ mở, kinh doanh nhỏ) có khi lại sinh lời tốt hơn.

Kết

Mua nhà có thể đem lại sự yên tâm: ít nhất bạn có chỗ đứng tên của riêng mình. Nhưng đừng ảo tưởng rằng mua nhà sẽ giải quyết tất cả vấn đề: từ hạnh phúc, sự nghiệp đến môi trường sống. Ở thuê cũng có cái giá của nó, nhưng mua nhà cũng không hề là “chìa khóa vạn năng”.

Câu hỏi thực sự mỗi người phải tự trả lời là: bạn muốn ưu tiên sự ổn định hay sự linh hoạt? Và câu trả lời có thể thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời.