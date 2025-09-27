Chủ tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, VPBank, MB, TPBank… chú ý: Ngân hàng sẽ dừng toàn bộ giao dịch chuyển tiền/rút tiền trong trường hợp sau

Từ ngày 1/1/2025, các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank, VPBank, MB, TPBank, SHB,... cùng nhiều nhà băng khác sẽ chính thức áp dụng quy định mới theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, những tài khoản gắn với giấy tờ tùy thân đã hết hạn nhưng chưa được cập nhật sẽ bị tạm dừng toàn bộ giao dịch, bao gồm rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

Quy định nêu rõ: khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo thông tin giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), hộ chiếu… còn hiệu lực và đã được cập nhật với ngân hàng. Nếu không, hệ thống sẽ tự động khóa giao dịch trên tất cả các kênh, từ quầy, trực tuyến cho tới ATM/POS. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần giấy tờ tùy thân hết hạn, chủ tài khoản sẽ không thể rút tiền, chuyển tiền hay thanh toán bất kỳ dịch vụ nào.

Đặc biệt, kể từ ngày 1/1/2025, toàn bộ CMND sẽ chính thức hết giá trị sử dụng theo quy định của Luật Căn cước 2023. Người dân vẫn dùng CMND cũ mà chưa đổi sang CCCD gắn chip sẽ nằm trong diện buộc phải cấp đổi. Nếu chậm trễ, không chỉ các thủ tục hành chính gặp trở ngại, mà ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị gián đoạn giao dịch.

Luật Căn cước 2023 cũng quy định công dân Việt Nam phải cấp đổi CCCD khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Việc cấp đổi nhằm đảm bảo thông tin trên thẻ luôn khớp với dữ liệu định danh và đặc điểm nhận dạng của công dân.

Như vậy, trong năm 2025, những người sinh năm 2000, 1985 và 1965 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60 – đồng nghĩa phải làm thủ tục đổi thẻ CCCD. Trường hợp không đổi và không cập nhật với ngân hàng, các tài khoản gắn với thẻ hết hạn cũng sẽ bị tạm dừng giao dịch.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý: nếu thẻ CCCD được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước khi đến hạn theo mốc tuổi, thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến lần cấp đổi tiếp theo. Ví dụ, người sinh năm 2000 nếu đã làm thẻ CCCD khi 23 tuổi thì thẻ này có giá trị sử dụng đến tận năm 2040, khi họ đủ 40 tuổi.

Cũng theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các ngân hàng phải theo dõi và thông báo cho khách hàng ít nhất 30 ngày trước khi giấy tờ tùy thân hết hạn. Thông báo có thể được gửi qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng ngân hàng hoặc tại quầy. Đây là bước nhằm giúp khách hàng chủ động cập nhật, tránh để tài khoản bị gián đoạn bất ngờ.

Trong trường hợp khách hàng không thực hiện, ngân hàng sẽ từ chối giao dịch. Điều này áp dụng đồng loạt trên tất cả các kênh: giao dịch tại quầy, giao dịch trực tuyến qua Internet/Mobile Banking và các giao dịch tại ATM hoặc POS.

Quy định mới là biện pháp siết chặt quản lý, tăng cường an toàn hệ thống và phòng ngừa rủi ro gian lận. Song điều này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết cho người dùng: chủ động kiểm tra hiệu lực giấy tờ tùy thân, đặc biệt là với những ai còn sử dụng CMND hoặc có CCCD sắp hết hạn.

Đối với những công dân bước vào các mốc tuổi cấp đổi trong năm 2025, việc làm mới CCCD không chỉ là tuân thủ luật định mà còn là điều kiện bắt buộc để đảm bảo các giao dịch ngân hàng diễn ra thông suốt. Với khách hàng doanh nghiệp, giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng cũng cần được cập nhật kịp thời để không bị gián đoạn dòng tiền.

Trong bối cảnh thời hạn áp dụng đã đến rất gần, việc chủ động đi làm thủ tục cấp đổi và cập nhật thông tin với ngân hàng là cách duy nhất để khách hàng đảm bảo tài khoản của mình không bị "đóng băng" giao dịch ngay từ những ngày đầu năm 2025.