Ngân hàng lớn nhất Việt Nam chấm dứt hoạt động của loạt chi nhánh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV – mã: BID) vừa công bố thông tin vè việc thay đổi điểm giao dịch.

Theo đó, ngân hàng chấm dứt hoạt động 6 chi nhánh sau từ ngày 1/10/2025. Cụ thể:

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đồng Khởi, địa chỉ tại: Số 59, Đại lộ Đồng Khởi, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại: Tầng trệt, 1, 2, 3, 4, 5 và 5 Toà nhà Comeco, Số 549 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Các PGD Võ Văn Vân chuyển giao cho chi nhánh Tân Bình, PGD Bình Tiên chuyển giao cho chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, địa chỉ tại Số 27-29, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố Kim Long, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, PGD Nguyễn Bình chuyển giao cho chi nhánh Hóc Môn.

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ tại toà nhà Dragon Hill 2, Số 15 A2, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Kỳ Hoà, địa chỉ tại Số 137C Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn, địa chỉ tại số 497 Đường Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, BIDV cũng chuyển đổi 4 chi nhánh thành phòng giao dịch. Cụ thể:

- Chuyển đổi chi nhánh Bắc An Giang thành phòng giao dịch Châu Đốc trực thuộc Chi nhánh An Giang. Địa điểm trụ sở tại: Số 14, Đường Quang Trung, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang.

- Chuyển đổi chi nhánh Nam Hà Tĩnh thành phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Hà Tĩnh. Địa điểm trụ sở tại: Thông Xuân Thọ, Xã Kỳ Hoa, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Chuyển đổi chi nhánh Bắc Kạn thành phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Thái Nguyên. Địa điểm trụ sở tại: Số 57, Đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên.

- Chuyển đổi chi nhánh Sa Pa thành phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Lào Cai. Địa điểm trụ sở tại: Số 166, Đường Thạch Sơn, Tổ 2, Phường Sa Pa, Tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo tài chính, cuối tháng 6/2025, BIDV có 187 chi nhánh trong nước và 1 chi nhánh nước ngoài, 930 phòng giao dịch. BIDV hiện là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tổng tài sản, dư nợ cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng.

Cuối tháng 6/2024, BIDV có tổng tài sản đạt gần 3 triệu tỷ đồng, cao nhất hệ thống. Dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đã mở rộng thêm 6% trong 6 tháng đầu năm lên mức 2,18 triệu tỷ đồng. Quý II vừa qua cũng chứng kiến kỷ lục mới của BIDV khi tiền gửi khách hàng tại ngân hàng này đã vượt mốc 2 triệu tỷ, đạt gần 2,075 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với hồi đầu năm.

Trước BIDV, nhiều ngân hàng như VietinBank, Sacombank, LPBank,...cũng đã có động thái chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch. Nguyên nhân chính đến từ sự dịch chuyển mạnh mẽ của khách hàng sang kênh ngân hàng số, khiến lượng giao dịch tại quầy giảm đáng kể, làm gia tăng gánh nặng chi phí vận hành. Bên cạnh đó, sức ép tối ưu hiệu quả kinh doanh buộc các ngân hàng phải tinh gọn mạng lưới, tập trung nguồn lực cho đầu tư công nghệ, AI và các nền tảng trực tuyến. Việc cắt giảm còn nhằm loại bỏ sự trùng lặp điểm giao dịch tại các khu vực đô thị nơi mật độ ngân hàng dày đặc, đồng thời tái phân bổ nhân lực về các địa bàn mang lại giá trị cao hơn.