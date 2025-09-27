Chuyên gia dự báo bất ngờ về đà tăng của giá vàng

Sau đợt bứt phá mạnh mẽ từ tháng trước, vàng tiếp tục khép lại tuần giao dịch với một kỷ lục mới, tuần thứ năm liên tiếp lập đỉnh lịch sử, khi quay lại sát ngưỡng 3.800 USD/ounce. Giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần ở mức 3.775,69 USD/ounce, tăng gần 2,5% so với tuần trước.

Dù các chỉ báo động lượng cho thấy vàng đang ở trạng thái quá mua, nhiều nhà phân tích nhận định khó có thể bỏ qua đà tăng được hậu thuẫn bởi các yếu tố cơ bản vững chắc.

"Tôi cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi lên khi thế giới tìm kiếm một lựa chọn thay thế đồng USD," ông Chris Mancini, đồng quản lý quỹ GOLDX tại Gabelli Funds, nhận định.

Thị trường vàng khép lại tuần ở gần mức cao nhất trong phiên sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số PCE lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm duy trì ở mức 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed, các nhà kinh tế cho rằng đây không phải vấn đề quá lớn, khi tiêu dùng và kinh tế Mỹ vẫn tỏ ra vững vàng. Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại sàn môi giới toàn cầu FP Markets (Australia), cho rằng Fed có đủ dư địa để cắt giảm lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản trước cuối năm nay.

"Vàng đang có đủ lực để vượt mốc 3.800 USD nhờ hoạt động gom mua của các ngân hàng trung ương (ước tính hơn 900 tấn trong năm 2025) và dòng vốn ETF. UBS và ANZ đều đặt mục tiêu cuối năm 2025 quanh ngưỡng này trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, hãy kỳ vọng một cú bứt tốc thay vì tích lũy kéo dài, khi phe mua quay lại," ông nói.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá có 87% khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng tới và 65% khả năng sẽ nới lỏng thêm vào tháng 12.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, chia sẻ với Kitco News rằng chỉ một sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất mới có thể tác động rõ rệt đến đà tăng của vàng.

"Kim loại quý này được hỗ trợ bởi nhu cầu mua ròng mạnh mẽ và bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, chủ yếu do lo ngại về nợ công Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng. Những yếu tố đó, cùng với hoạt động đầu cơ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cho giá vàng ở mức cao. Tuy nhiên, nếu dữ liệu công bố tuần tới làm giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, đồng USD sẽ mạnh lên và có thể kiềm hãm giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu củng cố triển vọng hạ lãi suất, vàng sẽ được hưởng lợi. Nhìn chung, trừ khi xuất hiện thay đổi lớn về cơ bản, tôi tin những động lực hiện nay sẽ giúp vàng sớm vượt 3.800 USD," ông nhận định.

Trong khi lịch kinh tế tuần tới không quá dày đặc, giới phân tích lưu ý vàng và USD sẽ đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu việc làm. Nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu, kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất sẽ càng vững chắc, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về phía vàng, thị trường có thể cần thêm một chất xúc tác mới để bứt phá qua 3.800 USD. Bà cũng cảnh báo nhà đầu tư có phần quá lạc quan trong ngắn hạn.

"Nếu báo cáo việc làm Mỹ gây thất vọng lần thứ ba liên tiếp và cho thấy tình hình suy giảm rõ rệt, đó có thể là yếu tố kích hoạt, bởi thị trường khi ấy sẽ định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo thị trường lao động sẽ có cải thiện nhẹ," bà viết trong một báo cáo.

Dù tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế, một số chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên thận trọng tại vùng giá hiện tại. Không ai dự báo vàng sẽ điều chỉnh mạnh, nhưng kịch bản thị trường bước vào giai đoạn tích lũy mới là hoàn toàn có thể.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cao cấp tại Trade Nation, cho biết dữ liệu kinh tế tích cực tuần này đang đặt Fed vào thế khó, có thể khiến tốc độ tăng của vàng chậm lại.

"Đối với vàng, giá đã rất gần ngưỡng 3.800 USD trong tuần này và nhanh chóng hồi phục sau nhịp điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, chỉ báo MACD hàng ngày đang ở mức quá mua, và tôi nghĩ vàng sẽ cần tái thiết lập mức giá mới thông qua một đợt điều chỉnh sâu hơn hoặc tích lũy trong thời gian dài, trước khi tích lũy đủ lực để bứt phá lên các đỉnh mới. Vàng nhiều khả năng sẽ còn lập kỷ lục mới trước khi tạo đỉnh thực sự. Nhưng để làm được điều đó, có lẽ cần một nhịp điều chỉnh đáng kể trước."

Theo Kitco News