Lương 200 triệu/tháng, làm hồ sơ vay ngân hàng 1 tỷ vẫn bị từ chối, người phụ nữ chết sững khi biết lý do

Ở tuổi 38, Trương Lệ Hoa được nhiều người ngưỡng mộ khi vừa có gia đình yên ấm hạnh phúc, vừa có công việc ổn định, chức vụ cao, thu nhập tốt. Cô là trưởng phòng tại một công ty thương mại quốc tế lớn ở Thượng Hải. Mỗi tháng, thu nhập từ lương của Lệ Hoa đã khoảng 60.000 NDT (200 triệu đồng), chưa kể các nguồn thu nhập phụ khác.

Với mức thu nhập này, cô hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, chăm lo cho gia đình nhỏ và bố mẹ già ở quê. Thế nhưng, Lệ Hoa vẫn ấp ủ một kế hoạch mua một căn hộ nhỏ đứng tên mình để có sự an toàn và độc lập, nếu chẳng may hôn nhân có biến cố, cũng không phải lo không biết đi đâu về đâu.

Sau nhiều tháng tìm hiểu, Lệ Hoa chọn được một căn hộ nhỏ ở khu trung tâm với giá khoảng 1,2 triệu NDT (4 tỷ đồng). Cô có sẵn 900.000 NDT (3 tỷ đồng) tiền tiết kiệm, chỉ cần vay thêm 300.000 NDT (1 tỷ đồng) từ ngân hàng là có thể hoàn tất việc mua nhà. Với mức lương hiện tại, việc trả góp mỗi tháng hoàn toàn trong khả năng của Lệ Hoa, thậm chí còn dư để duy trì cuộc sống khá thoải mái. Tự tin với hồ sơ tín dụng của mình, Lệ Hoa đến ngân hàng nộp đơn vay vốn.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, điều khiến cô không thể ngờ là chỉ sau vài ngày, hồ sơ của cô đã bị từ chối thẳng thừng. Ban đầu, cô còn tưởng ngân hàng chưa xem xét kỹ hoặc có sai sót về giấy tờ, nên vội vàng liên hệ để hỏi. Câu trả lời từ nhân viên ngân hàng như sét đánh ngang tai: "Chúng tôi rất tiếc, hồ sơ vay của chị bị từ chối vì chồng chị, ông Lưu Kiến Vĩ, từng có lịch sử nợ xấu" .

Nghe đến đó, Lệ Hoa chết sững. Cô chưa từng nghĩ đến việc thu nhập và uy tín tài chính cá nhân của mình lại bị ảnh hưởng chỉ vì chồng. Nhân viên ngân hàng giải thích thêm, theo quy định, khi thẩm định khoản vay mua nhà đứng tên cá nhân nhưng là tài sản chung trong hôn nhân, ngân hàng buộc phải xét đến tình trạng tín dụng của cả vợ và chồng. Dù cô có thu nhập cao, hồ sơ tín dụng tốt, nhưng chồng cô có lịch sử nợ xấu, điều này khiến hồ sơ của cô bị đánh rớt.

Trở về nhà, Lệ Hoa không kiềm được sự tức giận, ngay lập tức chất vấn chồng. Ban đầu, Lưu Kiến Vĩ còn quanh co chối cãi, nhưng cuối cùng buộc phải thừa nhận rằng hai năm trước, anh từng vay tín chấp hơn 200.000 NDT (667 triệu đồng) để đầu tư vào một dự án bạn bè rủ rê. Dự án thất bại, anh đã chậm trả 1 vài tháng, nhưng đến nay cũng đã trả xong. Nghĩ rằng như vậy là êm xuôi nên anh cũng không nói với vợ chuyện này.

"Anh có biết vì chuyện này mà giấc mơ mua nhà của em tan thành mây khói không?" - Lệ Hoa gào lên trong nước mắt.

Ảnh minh họa

Bao nhiêu năm trời cô làm việc cật lực, dành dụm từng đồng, cuối cùng lại bị cản trở bởi sự thiếu trách nhiệm của chồng. Với ngân hàng, chỉ cần một người trong hôn nhân dính nợ xấu, toàn bộ hồ sơ sẽ bị ảnh hưởng, bất kể người còn lại có lịch sử tín dụng đẹp đến đâu.

Câu chuyện của Lệ Hoa nhanh chóng lan truyền trong nhóm bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, nhưng cũng có không ít lời bàn tán. Có người trách cô quá tin tưởng chồng, không bao giờ kiểm tra tình trạng tín dụng của anh. Có người lại cho rằng đàn ông một khi dính vào nợ nần thì khó mà giấu được lâu, vấn đề là cô đã quá mải mê công việc mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường từ trước.

Những ngày sau đó, Lệ Hoa suy nghĩ rất nhiều. Nếu muốn tiếp tục kế hoạch mua nhà, cô chỉ còn cách nhờ bố mẹ đứng tên vay vốn và hồ sơ nhà, nhưng ông bà cũng đã già cả, cô sợ bố mẹ lo nghĩ về mình. Suy đi tính lại, Lệ Hoa đành phải tạm gác lại mục tiêu có một căn hộ của riêng mình, chỉ đứng tên mình.

Dẫu vậy, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chồng và về chính mình. Hóa ra, trong hôn nhân, tài chính không chỉ là chuyện cá nhân mà còn ràng buộc bởi trách nhiệm và cả sự trung thực của hai người. Một người giấu giếm sai lầm có thể khiến đối phương phải trả giá, cùng gánh chịu hậu quả vì chỉ một "dấu chấm đen" trong quá khứ của người bạn đời cũng đủ làm tan vỡ những kế hoạch tưởng chừng chắc chắn nhất.