Làm 3 việc này thì không lo hết tiền tiêu, điều số 2 còn giúp tiết kiệm kha khá!

Không ai muốn bản thân rơi vào cảnh đang có rất lắm thứ phải sắm, nhưng mà ví lại "thoi thóp", đặc biệt là vào những ngày cuối tháng. Và cứ mỗi lần như thế, chúng ta lại tự nhủ một điều mà có khi đã lặp đi lặp lại cả trăm lần: "Thôi tháng sau tiết kiệm".

Tiết kiệm thì đương nhiên là tốt, không cần bàn cãi nữa. Nhưng thế thôi thì chưa đủ, vấn đề quan trọng không kém chính là: Làm sao tiết kiệm được ngay cả khi đang tiêu tiền?

1. Lên ngân sách rõ ràng ngay từ đầu tháng, ưu tiên chi trả những khoản cố định trước

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người rơi vào cảnh lương về chưa nóng tay đã vỗ cánh bay sạch, chính là không có kế hoạch chi tiêu cụ thể.

Đầu tháng nhận lương, thấy ví dày một chút thì thoải mái mua sắm, ăn uống tụ tập. Nhưng chỉ sau 1-2 tuần, tài khoản đã vơi đi quá nửa, trong khi hóa đơn điện nước, tiền nhà, thẻ tín dụng vẫn đang chờ được thanh toán. Đến lúc ấy mới giật mình thì đã muộn.

Để tránh vòng luẩn quẩn đó, tốt nhất là phân chia danh sách chi tiêu ngay vào ngày nhận lương: Khoản nào buộc phải chi trả, hãy trả cho xong rồi mới tính đến những nhu cầu tạm gọi là "chưa cấp thiết lắm" khác.



Ảnh minh họa

Ví dụ, sau khi nhận lương, bạn có thể trích ngay 30% để tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn, 50% cho các chi phí cố định như nhà ở, ăn uống, đi lại, và 20% còn lại cho nhu cầu cá nhân. Dù con số có thể linh hoạt theo hoàn cảnh mỗi người, nhưng nguyên tắc chung là phải phân bổ rạch ròi.

Làm được vậy rồi, chúng ta sẽ biết mình được phép chi bao nhiêu trong từng hạng mục. Dần dần, điều này sẽ trở thành thói quen lành mạnh, giúp chúng ta chi tiêu có ý thức hơn.

2. Kiểm tra, cập nhật thông báo trên các ứng dụng mua sắm hàng ngày, để không bỏ lỡ ưu đãi, deal hời

Phần lớn chúng ta đều có thói quen bắt đầu ngày mới bằng cách mở một vài ứng dụng quen thuộc: Đọc tin tức, xem dự báo thời tiết, kiểm tra công việc… Dẫu vậy, có một thứ "đáng kiểm tra" nhưng lại có khá nhiều người đang bỏ qua: Kiểm tra thông báo, ưu đãi trên ứng dụng mua sắm.

Ảnh minh họa

Nếu là một fan trung thành của Shopee, hẳn bạn sẽ biết có rất nhiều ưu đãi, voucher giảm giá trên ShopeePay. Chỉ cần 1-2 phút check app mỗi sáng, bạn sẽ thấy hàng loạt ưu đãi đang chờ: Từ mã giảm giá ẩn, chương trình hoàn xu bất ngờ đến các khuyến mãi độc quyền theo ngày.

Những ưu đãi này thường thay đổi liên tục theo ngày, đôi khi còn giới hạn số lượng nên nếu không theo dõi thường xuyên, chúng ta sẽ rất dễ bỏ lỡ. Chỉ với thói quen check và dùng ShopeePay trong việc thanh toán hàng ngày, chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản kha khá cho những chi tiêu vốn dĩ không thể cắt giảm: Đặt đồ ăn, mua đồ gia dụng hay thanh toán dịch vụ hàng tháng.

Thay vì mua xong rồi mới tiếc khi thấy hôm sau có mã giảm, bạn hoàn toàn có thể chủ động chọn đúng thời điểm săn deal. Ví dụ, nếu biết hôm nay có ưu đãi giảm mạnh khi nạp điện thoại hoặc hoàn xu khi quét QR thanh toán cho đơn hàng thực phẩm, bạn chỉ cần điều chỉnh lịch chi tiêu một chút là cũng tiết kiệm được một khoản rồi.

Quan trọng hơn, ShopeePay không chỉ mang lại cảm giác "bắt trúng deal", mà còn giúp việc quản lý chi tiêu trở nên thông minh hơn. Bạn vừa mua sắm thoải mái, vừa giữ được sự cân đối trong ngân sách nhờ tận dụng đúng lúc các chương trình khuyến mãi. Một thói quen nhỏ, nhưng về lâu dài, sẽ tạo ra khác biệt lớn cho túi tiền.

3. Theo dõi và tổng kết chi tiêu hàng ngày/hằng tuần thay vì dồn lại tới cuối tháng, rồi lại… "thôi để tháng sau"

Không ít người có thói quen chỉ nhìn số dư tài khoản và tiêu tiền cho đến khi gần cạn. Vấn đề là số tiền ấy đã "bốc hơi" vào những gì thì lại không nhớ nổi. Có thể đó là những ly trà sữa lặt vặt, vài bữa ăn ngoài dự kiến, hoặc những cú chốt đơn vội vã đến mức chưa kịp nghĩ mà tay đã "nhập mã PIN" thanh toán.

Những khoản chi nhỏ tưởng chừng vô hại, nhưng khi cộng lại, con số có thể khiến bạn bất ngờ.

Đó là lý do vì sao việc dành thời gian tổng kết chi tiêu hàng ngày hoặc hàng tuần lại cần thiết. Chỉ cần 10 phút ngồi ghi lại các khoản đã tiêu, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra xu hướng tiêu tiền của mình và từ đó điều chỉnh. Việc điều chỉnh kịp thời này sẽ giúp cả tháng của bạn trôi qua nhẹ nhàng hơn, không bị dồn áp lực tài chính vào cuối kỳ.

Ngoài ra, theo dõi chi tiêu thường xuyên còn tạo cho bạn cảm giác "có trách nhiệm" hơn với ví tiền. Thay vì để đến cuối tháng rồi hối tiếc, bạn sẽ thấy rõ mình đang đi đúng kế hoạch hay cần điều chỉnh. Đây cũng là bước đệm quan trọng để bạn tiến xa hơn, từ quản lý chi tiêu cá nhân sang lập kế hoạch tài chính dài hạn.