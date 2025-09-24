Đợi lương về thì hết cả mùa sale: Làm sao gỡ thế khó "cần mua sắm khi ví đang mỏng"?

Với không ít người, đặc biệt là những người có đam mê mua sắm, cuối tháng luôn là khoảng thời gian "nhạy cảm" nhất với ví tiền. Và nếu để ý, hẳn chúng ta đều biết thời điểm này, nhìn đâu cũng thấy hai từ "sale off".

Cuối tháng 9 - lúc bắt đầu đỡ nóng, cũng là khi hàng ngàn thương hiệu thời trang giảm giá đồ hè. Chưa kể, nhiều người bán hàng trên các nền tảng TMĐT hoặc bán online trên Facebook, Instagram,... cũng tranh thủ nhận pre-order đồ thu - đông vì mua càng sớm, càng có giá ưu đãi. Chuyện "đông sắm đồ hè, hè mua đồ đông" cũng chẳng phải chuyện gì lạ với những người có đam mê thời trang.

Song song với đó thì thời điểm này, cũng có không biết bao nhiêu đợt giảm giá của những ngành hàng khác, từ đồ gia dụng tới giày dép, túi xách, công nghệ,... Đếm mùa sale, có khi… đếm cả năm. Nhưng ngặt một nỗi, bao đợt sale lớn lại cứ nhằm đúng cuối tháng - khi lương chưa về, mà diễn ra.

Ảnh minh họa

Thế nên mới bảo cuối tháng là thời điểm "nhạy cảm" với người có đam mê mua sắm nói chung, săn sale nói riêng.

Trên thực tế, săn sale đã trở thành một thói quen tiêu dùng phổ biến của thế hệ Gen Z.

Báo cáo từ Advertising Vietnam (2025) cho thấy gần 1/2 Gen Z đã thực hiện những "đơn hàng gấp", chủ yếu vì không muốn bỏ lỡ ưu đãi. Trước đó, khảo sát của Kantar Profiles kết hợp thực hiện cùng Shopee vào tháng 9/2024, cũng cho thấy: 2/3 Gen Z có thói quen so sánh giá cả, tìm khuyến mãi khi mua sắm online. Điều này cho thấy tâm lý "săn được deal là lời" đang ảnh hưởng mạnh đến hành vi mua sắm của người trẻ.

Vậy làm sao gỡ thế khó "cần mua sắm khi ví đang mỏng"?

Đây có lẽ là nỗi trăn trở lớn nhất của những "chiến thần chốt đơn". Shopping khi lương chưa về, lúc ví đang mỏng không phải điều đơn giản, nhưng đương nhiên không phải không có cách.

Ảnh minh họa

Săn deal hời mà không lẹm vào tiền ăn hay tiền đi lại, trang trải cuộc sống trong những ngày chờ lương, giải pháp tối ưu nhất chính là sử dụng các công cụ tài chính mua trước - trả sau. Ngân sách chi tiêu đảm bảo còn nguyên, khỏi cần bấm bụng ăn mì tôm, cũng không phải nhắn tin hỏi vay tiền đứa bạn, mà vẫn chốt được món mình thích với giá đang sale, thế là tiện cả đôi đường.

Nếu là một "fan trung thành" của Shopee, hẳn nhiều người cũng không còn quá xa lạ với SPayLater. Người dùng có thể chủ động mua sắm ngay cả khi lương chưa về, và trả sau bằng SPayLater trong 01, 02, 03, 06 và 12 kỳ để đảm bảo đam mê mua sắm không ảnh hưởng tới các nhu cầu, mục tiêu tài chính khác.

Đặc biệt, SPayLater còn có ưu đãi trả góp 0% trong 1 kỳ, áp dụng mọi lúc cho mọi đơn hàng Shopee còn giúp các "chiến thần săn sale" không phải lo thêm chi phí phát sinh, từ đó vừa tối ưu dòng tiền, vừa được thỏa sức săn sale.

Suy cho cùng, săn sale không phải và cũng không nên là một "cuộc đua cân não". Chỉ cần khéo chọn công cụ tài chính phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể mua thứ mình thích, không còn cảnh phải hy sinh thứ này để sắm thứ kia, mà có thể hoàn thành mọi mục tiêu, "tậu" được hết những món đồ cần thiết.