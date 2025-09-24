Giá vàng nhẫn tăng cao, gần 132 triệu đồng/lượng

Chiều nay, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là ngưỡng giá cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tăng cao trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục đạt đỉnh. Chiều nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.777 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay. Đây cũng là ngưỡng giá cao nhất tính đến nay của giá vàng thế giới.

Ngoài tăng do giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, vàng nhẫn tăng còn do yếu tố cung – cầu nội địa. Việc nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tích trữ gia tăng, khiến biên độ biến động lớn và giá bị đẩy lên nhanh chóng.

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP, chính thức chấm dứt cơ chế độc quyền trong sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu, song thị trường hiện vẫn phản ứng chủ yếu theo tâm lý và kỳ vọng.

Giá vàng nhẫn sắp chạm ngưỡng 132 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) phân tích: “Việc bãi bỏ độc quyền và cho phép ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo sự cạnh tranh, đa dạng hóa nguồn cung và tiến tới một thị trường ổn định hơn. Tuy vậy, những tác động này chưa thể hiện ngay trong ngắn hạn.

Việc cấp phép, xây dựng dây chuyền, tổ chức giám sát và đặc biệt là tạo dựng niềm tin xã hội cần một khoảng thời gian. Trong giai đoạn này, tâm lý thị trường "vàng hiếm – giá sẽ tăng" vẫn chi phối mạnh, khiến giá tiếp tục leo thang và chênh lệch mua – bán nới rộng”.

Vàng nhẫn trơn vốn là kênh đầu tư tích lũy quen thuộc của nhiều người nhờ khả năng giữ giá và dễ giao dịch. Trong bối cảnh khó tiếp cận vàng miếng, xu hướng mua vàng nhẫn càng mạnh mẽ, góp phần đẩy giá tăng phi mã trong những phiên gần đây.

Việc giá vàng tăng quá nhanh trong thời gian ngắn tiềm ẩn rủi ro cho những nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao. Chênh lệch mua – bán đang bị nới rộng, có thể khiến người mua lỗ ngay khi vừa giao dịch.

Thêm vào đó, giá vàng trong nước hiện biến động mạnh hơn thế giới, nên nếu thị trường quốc tế có nhịp điều chỉnh, rủi ro giảm giá ở trong nước càng lớn.

Thời điểm này, thay vì chạy theo tâm lý “giá còn tăng nữa”, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ mục tiêu và khả năng tài chính, chỉ nên phân bổ một phần hợp lý vào vàng nhẫn để tích lũy dài hạn. Trong ngắn hạn, cần thận trọng với việc “lướt sóng”, bởi sự biến động mạnh có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng dễ khiến thua lỗ nhanh chóng.