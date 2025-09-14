Bớt vài cốc trà sữa mỗi tháng để dành tiền mua iPhone 17, liệu có khả thi?

Những ngày gần đây, hội fan trung thành của thương hiệu "quả táo cắn dở" được một phen nóng lòng không yên vì sự kiện Apple ra mắt iPhone 17. Thiết kế lẫn màu sắc nhìn qua là thấy bắt mắt vô cùng nhưng vấn đề được quan tâm nhất vẫn luôn là: Cần mấy tháng lương mới đủ để rước "1 em" iPhone 17 về nhà?

Tại thị trường Việt Nam, mức giá chính thức của 4 mẫu iPhone 17 với dung lượng tối thiểu (256GB) như sau:

- iPhone 17: 24,99 triệu đồng.

- iPhone Air: 31,99 triệu đồng.

- iPhone 17 Pro: 34,99 triệu đồng.

- iPhone 17 Pro Max: 37,99 triệu đồng.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Chúng ta đều biết việc "lên đời" điện thoại không chỉ đơn thuần là đu trend công nghệ. Với không ít người, đây là công cụ phục vụ công việc, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung hoặc công việc có tính chất phải theo sát nhịp sống xã hội. Đâu thể lúc nào cũng kè kè máy ảnh, laptop bên mình 24/7?

Nhưng chiếc iPhone 17 giá "mềm" nhất cũng xấp xỉ 30 triệu đồng… Chẳng lẽ lại phải ngậm ngùi tặc lưỡi: " Thôi đợi mấy nữa coi có hạ giá không rồi tính "?

Câu trả lời là: Không!

Bớt vài cốc trà sữa, vài lần ăn hàng mỗi tháng là đủ tiền mua iPhone 17!

Trả đứt 1 cục tiền hơn 30 triệu để cầm trong tay iPhone 17, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy tiếc và băn khoăn rất nhiều. Vì đó có thể là mấy tháng lương, nhịn ăn nhịn mặc mua điện thoại, rõ ràng là không nên. Nhưng nếu mỗi tháng trả góp 1 ít, khoảng chừng vài lần ăn hàng, vài ly cà phê, vài cốc trà sữa, câu chuyện lại đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.

Đây chính là lợi thế của việc mua trả góp, hiểu nôm na là thay vì chi 1 khoản tiền lớn để sở hữu 1 món đồ, chúng ta có thể cầm thứ mình thích trong tay và trả dần số tiền mua sản phẩm hàng tháng.

Ảnh minh hoạ

Ví dụ với iPhone 17 bản 256GB giá 24,99 triệu đồng, thay vì để gần 25 triệu đồng "vỗ cánh" khỏi tài khoản trong phút mốt, chúng ta có thể chia nhỏ thành nhiều lần thanh toán hàng tháng.

Nếu lựa chọn phương thức thanh toán bằng mua trước trả sau với SPayLater, mỗi tháng bạn chỉ cần trả khoảng vài triệu đồng, tương đương mấy bữa ăn ngoài, vài lần đi xem phim hay vài ba ly cà phê, trà sữa… Rõ ràng là "dễ thở", trong tầm tay và quan trọng nhất là không ảnh hưởng quá nhiều tới các khoản chi, nhu cầu hay mục tiêu tài chính khác, vì chẳng ai muốn cháy túi chỉ vì một món đồ công nghệ.

Ngoài ra, một số nhà bán hàng trên Shopee Mall cũng có nhiều ưu đãi lên tới 3 triệu đồng và áp dụng chương trình trả góp 0% lên đến 6 tháng khi mua iPhone 17.

Đặt iPhone 17 bên cạnh câu chuyện mua vàng tích sản, thì sao?

Không khó để nhận ra 1 chiếc iPhone 17 cũng tương đương với ít nhất gần 2 chỉ vàng. Lúc này, một sự khó nghĩ khác lại trồi lên trong tâm tưởng: Nếu không lên đời iPhone, mình sẽ có được thứ gì khác?

Ảnh minh họa

Đây chính là bài toán mà không ít người đang đặt ra. Câu chuyện không còn đơn giản là mua hay không mua, mà còn là chi phí cơ hội. Một tài sản truyền thống như vàng mang lại sự an toàn. Trong khi đó, iPhone 17 mang lại trải nghiệm công nghệ, sự tiện ích trong cuộc sống lẫn công việc.

Chọn sao cho vừa?

Câu trả lời: Hoàn toàn có thể chọn cả 2, vừa mua iPhone 17, vừa mua vàng tích sản. Bởi nếu mua iPhone 17 với SPayLater hay các gói ưu đãi từ đại lý như Di Động Việt, Thế Giới Di Động, CellphoneS thì khoản tiền trả góp hàng tháng không lớn đến mức ngốn hết cả ngân sách tiết kiệm hay ngân sách mua vàng.

Đây có lẽ chính là tư duy của thế hệ người tiêu dùng trẻ: Không đặt mình vào thế phải hy sinh thứ này để có thứ kia, mà khéo chọn công cụ tài chính phù hợp để hoàn thành nhiều mục tiêu cùng lúc. Với các chính sách từ đại lý, sàn bán hay các ví điện tử, việc sở hữu iPhone 17 nói riêng hay những món đồ công nghệ nói chung, không còn là quyết định "đánh cược" mà trở thành lựa chọn trong tầm tay, vừa duy trì sự cân bằng tài chính, vừa thỏa mãn đam mê nâng cấp công cụ phục vụ cho mình.