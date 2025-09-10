Tính giá iPhone 17 kiểu này mới thấy choáng: Bằng cả tấn gạo ST25, gần 3 chỉ vàng và hơn 2 năm “làm bát phở” buổi sáng!

Rạng sáng hôm nay (10/9) theo giờ Việt Nam, hội fan trung thành của thương hiệu “quả táo cắn dở” được một phen rôm rả vì sự kiện Apple ra mắt iPhone 17. Nếu tạm bỏ qua vấn đề màu sắc, thiết kế hay các tính năng mới cập nhật, thì như mọi đợt iPhone tung mẫu mới, thứ nhiều người quan tâm nhất chính là: Cần bao tiền mới rước được iPhone 17 về tay?

iPhone 17

Theo thông tin mới nhất, mức giá chính thức của 4 mẫu iPhone 17 với dung lượng tối thiểu (256GB) như sau:

- iPhone 17: 24,99 triệu đồng.

- iPhone Air: 31,99 triệu đồng.

- iPhone 17 Pro: 34,99 triệu đồng.

- iPhone 17 Pro Max: 37,99 triệu đồng.

Việc sản phẩm mới ra mắt có mức giá cao vốn cũng không phải điều gì lạ lẫm với hội người dùng điện thoại “quả táo cắn dở”. Nhưng nếu quy đổi giá rước iPhone 17 về tay sang những thứ quen thuộc thường ngày, hẳn không ít người sẽ choáng.

Ví dụ như sau: Giá vàng SJC hôm nay là 133.500.000 đồng/lượng, tương đương 13.350.000 đồng/chỉ. Giá gạo ST25 khoảng 36.000 đồng/kg. Giá thịt sườn heo khoảng 150.000 đồng/kg. 1 ly matcha latte Starbucks có giá 85.000 đồng. 1 bát phở - giá trung bình khoảng 50.000 đồng. 1 thùng mì tôm - giá trung bình khoảng 150.000 đồng.

Vậy giá trị một chiếc iPhone 17, nếu quy đổi theo những thứ vừa liệt kê phía trên, thì sẽ ra sao?

iPhone 17 bản thường

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Đến đây, thành thật với lòng mình thử coi: Dù mê lắm rồi, nhưng liệu bạn có quyết tâm xuống tiền rước iPhone 17 phiên bản dung lượng thấp nhất, giá “mềm” nhất không?

Mua đồ giá trị lớn, làm sao để không gặp “cú shock” tài chính?

Vừa muốn mua những món đồ có giá trị không nhỏ - có thể bằng vài tháng lương như iPhone 17, xe máy, laptop, máy tính bảng,... vừa không muốn bản thân rơi vào cảnh nhẵn túi, đến mì tôm cũng chưa chắc mua nổi, đây là 2 phương án bạn có thể tham khảo.

1 - Lên kế hoạch tiết kiệm, đợi đủ tiền rồi mua

Một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để tránh “cú shock” tài chính khi muốn sở hữu một món đồ giá trị lớn chính là lên kế hoạch tiết kiệm từ trước. Việc tiết kiệm không chỉ giúp bạn tích lũy đủ số tiền cần thiết, mà còn rèn luyện tính kỷ luật trong quản lý chi tiêu cá nhân.

Cách này có lợi ở chỗ không tạo áp lực tức thời lên dòng tiền sinh hoạt, đồng thời trong lúc đợi gom đủ tiền, chúng ta cũng có thêm thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không, tránh tình trạng mua sắm theo cảm tính.

2 - Mua trả góp

Đây là phương án được khá nhiều người áp dụng khi muốn mua đồ giá trị lớn nhưng không muốn mất ngay “1 cục tiền”. Ưu điểm rõ rệt nhất của mua đồ trả góp là giúp người mua giảm gánh nặng tài chính tức thời, bởi thay vì bỏ ra một khoản tiền lớn ngay lập tức, bạn chỉ cần thanh toán từng phần nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều này giúp bạn vẫn đảm bảo được dòng tiền cho các nhu cầu chi tiêu khác, đồng thời sớm có được món đồ mình thích.

Tuy nhiên, mua trả góp cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu chương trình trả góp có lãi suất cao, hoặc đi kèm các chi phí ẩn như phí quản lý, bảo hiểm khoản vay, tổng số tiền cuối cùng bạn phải chi trả có thể đắt hơn tiền mua sản phẩm. Nhưng nếu lựa chọn được những gói trả góp 0% lãi suất minh bạch, bạn sẽ vừa sở hữu được món đồ ngay lập tức, vừa không phải chịu thêm gánh nặng chi phí phát sinh.

Bởi thế, mua đồ trả góp cần được áp dụng có chọn lọc, dựa trên sự hiểu biết và khả năng quản lý tài chính cá nhân. Song song với đó, bạn cũng phải tính toán kỹ dòng tiền, đảm bảo rằng mỗi tháng đều có khả năng thanh toán đúng hạn để không rơi vào vòng xoáy nợ nần hoặc bị ghi nhận xấu trong hồ sơ tín dụng.

Tựu trung lại: Dù chọn phương án nào đi chăng nữa, chỉ cần có sự chuẩn bị, tìm hiểu và tính toán kỹ càng, thì chẳng lo tình hình tài chính bị ảnh hưởng!