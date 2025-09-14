Thu nhập 40-100 triệu/tháng, có 1 tỷ tiết kiệm vẫn than bất ổn: Cô gái 30 tuổi gây tranh cãi!

Thu nhập bấp bênh, tiền tiết kiệm hoặc dự phòng chẳng nhiều, đương nhiên là khó mà yên tâm sống, nhất là trong bối cảnh làn sóng sa thải còn chưa lắng xuống như hiện tại. Tuy nhiên, nghĩ theo hướng ngược lại, những người có thu nhập tốt, tiết kiệm nhiều, liệu phải là chẳng cần lo nghĩ gì?

Câu trả lời là chưa chắc! Tâm sự của cô gái 30 tuổi trong câu chuyện dưới đây chính là 1 trường hợp như vậy.

Lo lắng vì chẳng biết làm sao để "tiền đẻ ra tiền"

Trong bài trải lòng của mình, cô cho biết hiện tại đang làm tự do, thu nhập hàng tháng dao động trong khoảng 40-100 triệu. Bản thân cô vốn cũng không phải người tiêu xài quá trớn, luôn nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm. Dù hiện tại đã có 1 tỷ tiền mặt nhưng cô vẫn không thể yên tâm.

"Hiện giờ em không biết nên làm gì với 1 tỷ đang có. Cũng muốn sinh lời nhưng gửi ngân hàng hết thì thấy lãi suất hơi thấp. Mua đất hay mua nhà thì cũng không đủ và nếu có việc thì lại không có tiền để xoay sở. Mua vàng giờ thì em lo đu đỉnh. Em tính mở nhà hàng chay, đây là mong ước của em lâu rồi nhưng vẫn lấn cấn vì chẳng có kinh nghiệm gì. Càng nghĩ em càng thấy tình hình mình quá bất ổn, không biết tương lai ra sao nữa nên rất mong mọi người cho em lời khuyên" - Cô viết.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, có người đồng tình và thấu hiểu nỗi lo của cô, nhưng bên cạnh đó cũng có người cho rằng cô đang hơi cả nghĩ. Thu nhập và tiết kiệm chừng đó, mà còn kêu bất ổn, thì những người lương 10-15 triệu, chẳng có mấy đồng tiết kiệm thì sao? Vấn đề không phải là lo hay không lo, mà là biết hài lòng, biết ơn những gì mình đang có.

"Mình 29 tuổi, thu nhập 1 tháng căng lắm cũng chỉ có 24-25 triệu, tiền tiết kiệm không nhiều nhưng cũng đủ sống 7-8 tháng nếu chẳng may thất nghiệp mà mình vẫn thấy đời mình ổn ghê. Nghĩ theo hệ quy chiếu của bạn thì chắc mình phải khóc ngày khóc đêm. Không ai cấm bạn lo xa nhưng ít nhất cũng đừng dùng từ bất ổn. Học cách hài lòng với những gì mình có thì chẳng có gì là bất ổn" - Một người thẳng thắn.

"Đúng là biết đủ thì mới có hạnh phúc, người lương dưới 15 triệu như mình cũng chỉ biết khuyên bạn như vậy thôi" - Một người khác chung quan điểm.

"Không có kiến thức thì đi học, học xong thì mở quán, nhớ chừa lại cho mình một ít tiền dự phòng là được. Đấy là nếu bạn quyết tâm thực hiện ước mơ thì làm vậy, còn không thì cứ gửi tiết kiệm, chia làm nhiều sổ với những kỳ hạn khác nhau để lúc cần còn có tính thanh khoản. Chứ gì cũng muốn mà không chấp nhận rủi ro thì khó lắm" - Một người khác gợi ý.

"Thu nhập 40-100 triệu/tháng như bạn thì thực ra tỷ suất sinh lời từ nghề chính cao hơn nhiều so với bất kỳ khoản đầu tư tài chính nào. Nếu bạn dùng 200-300 triệu để nâng cấp thương hiệu cá nhân, khả năng tăng thu nhập thêm vài chục triệu/tháng sẽ an toàn hơn nhiều so với đầu tư bất động sản hay mở quán ăn đấy" - Một người khác chia sẻ.

Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm: Bí quyết để "tiền đẻ ra tiền"!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.