Nếu không làm ngay những điều này, đàn ông sau 35 tuổi rất dễ kiệt quệ về tài chính

Ở tuổi 35 trở đi, nhiều người đàn ông đã bước vào giai đoạn “chín” của sự nghiệp. Họ có kinh nghiệm, có vị trí, thu nhập không còn ở mức thấp như trước. Nhưng nghịch lý là, càng đi xa trên con đường tài chính, họ lại càng thường xuyên rơi vào cảnh nghèo tiền mặt. Không ít người thừa nhận: cuối tháng, tài khoản chỉ còn vài con số lẻ, thậm chí phải xoay sở bằng những khoản vay ngắn hạn.

Lý do là sau 35, đàn ông bắt đầu gánh vác nhiều trách nhiệm tài chính cùng lúc. Con cái lớn hơn đồng nghĩa với học phí, lớp ngoại khóa, chi phí y tế ngày càng nặng. Nhà cửa cũng trở thành gánh nặng: hoặc vẫn đang trong vòng xoáy trả nợ ngân hàng, hoặc phải bỏ thêm tiền để sửa sang, nâng cấp. Ở một phía khác, cha mẹ bước vào tuổi già, những khoản thuốc men, viện phí khiến người con trai trong gia đình không thể quay lưng. Và còn một lớp áp lực khác khó gọi tên: duy trì hình ảnh xã hội. Đàn ông tuổi này thường gắn với các mối quan hệ công việc và bạn bè, những buổi gặp gỡ, tiệc tùng mà “không thể lép vế” trong chuyện chi tiêu.

Ảnh minh hoạ

Chính sự “bốn bề bủa vây” này khiến nhiều người dù thu nhập tăng vẫn luôn thấy tiền không đủ. Một phần bởi họ dồn hầu hết vào những tài sản dài hạn như nhà, đất, ô tô. Đó là khoản đầu tư mang lại giá trị về lâu dài, nhưng đồng nghĩa dòng tiền mặt trở nên hạn hẹp. Một phần khác là do thói quen không lập quỹ dự phòng linh hoạt: đàn ông hay nghĩ đến chuyện đầu tư lớn, mà quên để dành tiền cho những tình huống bất ngờ. Và quan trọng hơn cả, tâm lý “trụ cột” khiến họ sẵn sàng chi cho tất cả mọi người, trừ chính mình.

Vấn đề là, nếu không biết quản trị dòng tiền, giai đoạn 35–45 tuổi dễ trở thành thời kỳ kiệt quệ nhất. Đây là lúc đàn ông buộc phải thay đổi cách quản lý tài chính: chia sẻ trách nhiệm với người bạn đời thay vì gồng gánh một mình, giữ một khoản thanh khoản tương đương vài tháng chi tiêu để tránh rơi vào khủng hoảng, và coi bảo hiểm như một lá chắn bắt buộc khi rủi ro sức khỏe ngày càng cao.

Thậm chí, đôi khi việc “tạm dừng” những cuộc chơi mang tính sĩ diện cũng quan trọng không kém - một chiếc xe mới hay một chiếc điện thoại đời mới chưa chắc đã đáng đổi lấy sự căng thẳng tài chính kéo dài.

Ảnh minh hoạ

Đàn ông sau 35 không thiếu bản lĩnh, không thiếu kinh nghiệm, nhưng để bước qua giai đoạn “giàu trách nhiệm mà nghèo tiền mặt”, họ cần nhiều hơn thế: một chiến lược quản trị dòng tiền khôn ngoan. Bởi suy cho cùng, làm trụ cột không chỉ là lo cho người khác, mà còn phải giữ cho mình một chỗ đứng vững vàng.