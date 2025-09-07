Khoản tiền đàn ông BẮT BUỘC phải tiêu cho mình

Ở tuổi trưởng thành, nhiều đàn ông bước vào hôn nhân với tâm thế “mình phải lo hết cho gia đình”. Thu nhập bao nhiêu, họ dồn hết cho vợ con, bố mẹ, những khoản chi bắt buộc. Nghe thì đầy trách nhiệm, nhưng ẩn sau đó là một thực tế: chính bản thân họ không có bất kỳ khoản dự phòng nào. Và khi biến cố ập đến, cả gia đình đều chao đảo.

Trụ cột nhưng không có “cột chống” cho chính mình

Một khảo sát nhỏ trong các hội nhóm tài chính cá nhân cho thấy: phần lớn đàn ông đã lập gia đình không có quỹ dự phòng riêng. Lý do thường gặp: “Đàn ông mà, có bao nhiêu lo cho vợ con hết”, “Mình khỏe, cần gì nghĩ xa”…

Thực tế, sức khỏe hay công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Một tai nạn, một đợt thất nghiệp, hay chỉ đơn giản là bệnh nằm viện, đủ để phơi bày sự mong manh của “trụ cột” khi không có khoản dự phòng.

Khi trách nhiệm biến thành áp lực

Người đàn ông nghĩ mình hy sinh là tốt, nhưng sự thật ngược lại: không có tiền dự phòng, gia đình dễ bị đẩy vào cảnh căng thẳng hơn. Vợ con lo lắng, cha mẹ áy náy, chính họ lại thấy bản thân bất lực.

Trụ cột không có nghĩa là gánh hết và bỏ quên mình. Một khoản quỹ dự phòng riêng không phải ích kỷ, mà là cách để đàn ông giữ được sự vững vàng, tránh cho cả nhà khỏi rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Bài học từ quỹ dự phòng

Nguyên tắc cơ bản là xây dựng quỹ bằng 3–6 tháng chi phí sinh hoạt. Đó có thể chỉ là vài triệu mỗi tháng gửi tiết kiệm, đầu tư sản phẩm an toàn, hoặc mở một tài khoản tách biệt để không “lỡ tay” tiêu hết.

Quan trọng hơn, quỹ này cần được ưu tiên ngay cả khi còn nhiều khoản phải lo. Bởi khác với mua nhà, xe hay lo cho con cái, quỹ dự phòng chính là nền móng giúp mọi kế hoạch khác không sụp đổ khi bất trắc xảy ra.

Một người đàn ông làm trụ cột đúng nghĩa không phải là người gánh hết cho gia đình đến mức kiệt quệ, mà là người biết lo xa cho cả mình và người thân. Bắt đầu bằng một quỹ dự phòng, nhỏ thôi cũng đủ chính là bước đi cần thiết để giữ sự an toàn, vững chãi lâu dài.