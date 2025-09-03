Đàn ông sau 35 tuổi: 5 khoản chi buộc phải nghĩ khác đi nếu không muốn kiệt quệ

Bước qua tuổi 35, nhiều người đàn ông bắt đầu cảm nhận rõ áp lực tài chính: lương không tăng kịp tốc độ chi tiêu, trong khi trách nhiệm gia đình ngày một nhiều hơn. Không chỉ lo cho bản thân, bạn còn phải gánh thêm những khoản lớn: cưới vợ, nuôi con, mua nhà, báo hiếu bố mẹ...

Nếu không sớm thay đổi cách chi tiêu ở một vài hạng mục quan trọng, chiếc ví sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ rất nhanh. Dưới đây là 5 khoản mà đàn ông sau 30 cần nhìn lại.

Ảnh minh hoạ

1. Chi cho xe cộ

Ở tuổi này, nhiều người có tâm lý “phải mua ô tô để ổn định, để thể hiện đã trưởng thành”. Nhưng sự thật là chi phí nuôi xe (xăng, gửi, bảo dưỡng, bảo hiểm, phạt vạ…) đôi khi nặng hơn cả tiền trả góp hằng tháng.

Lời khuyên: Hãy tính toán kỹ nhu cầu di chuyển. Nếu công việc chưa thật sự cần, hoặc thu nhập chưa sẵn sàng, đừng biến chiếc xe thành gánh nặng nuốt trọn thu nhập.

2. Chi cho nhà cửa

Mua nhà trước 30 - 35 tuổi từng là mục tiêu của rất nhiều người. Nhưng áp lực vay nợ kéo dài cả chục năm có thể khiến tài chính cá nhân bế tắc.

Lời khuyên: Đừng cố bằng mọi giá. Có thể chọn thuê nhà hoặc mua căn vừa túi tiền để cân bằng. Quan trọng hơn, hãy chuẩn bị quỹ dự phòng trước khi đặt bút vay.

3. Chi cho vợ con

Sau 30, nhiều người bước vào hôn nhân và làm cha. Tiền học cho con, sữa bỉm, y tế, sinh hoạt… là khoản cố định, không thể né. Nhưng có một sai lầm phổ biến: nghĩ rằng con cái phải có “điều kiện tốt nhất”, dẫn đến tiêu quá khả năng.

Lời khuyên: Thay vì chạy theo chuẩn mực xã hội, hãy tập trung vào sự ổn định lâu dài: một trường học phù hợp, sức khỏe được đảm bảo và chất lượng thời gian bên con.

Ảnh minh hoạ

4. Chi cho bố mẹ

Báo hiếu là điều hiển nhiên, nhưng nhiều người vì muốn đền đáp nhanh mà vung tay quá mức, khiến chính mình lâm cảnh túng thiếu.

Lời khuyên: Sự hiếu thảo không đo bằng tiền bạc nhất thời. Nên chia thành khoản hỗ trợ đều đặn hàng tháng, vừa nằm trong khả năng, vừa giúp bố mẹ an tâm mà bạn cũng không kiệt sức.

5. Chi cho chính mình

Điều dễ quên nhất của đàn ông sau 35 là... bản thân. Nhiều người mải lo cho gia đình đến mức bỏ qua sức khỏe, quên kế hoạch tiết kiệm cá nhân.

Lời khuyên: Đừng coi thường khoản chi cho bảo hiểm, khám định kỳ, quỹ hưu trí hoặc đơn giản là một khoản tiết kiệm “chỉ của riêng mình”. Đây là thứ bảo vệ bạn khỏi những cú sốc tài chính bất ngờ.

Sau 35 tuổi là giai đoạn dễ kiệt quệ nhất vì trách nhiệm bủa vây. Nhưng thay đổi góc nhìn về 5 khoản chi trên sẽ giúp đàn ông giữ được sự cân bằng, tránh rơi vào cảnh chạy theo nghĩa vụ mà quên mất tương lai. Tài chính sau 30 không còn là chuyện tiêu cho vui, mà là nền móng để cả gia đình đứng vững.