Tiết kiệm để đợi tới ngày được tiêu tiền không cần nghĩ

Thử nghĩ về bản thân ở tuổi U70 xem, hình dung của bạn lúc đó sẽ là gì? Thoải mái đặt vé du lịch châu Âu mà không cần đắn đo cân nhắc xem hãng bay nào rẻ hơn, hay vẫn đang phải đau đầu với… hóa đơn viện phí?

Đương nhiên, chẳng ai muốn chọn vế thứ hai. Vế đầu tiên, nghe qua có vẻ hơi xa xỉ, nhưng thực tế đã có nhiều người làm được, và điểm chung của họ là bắt đầu tiết kiệm từ rất sớm, kiên trì suốt nhiều thập kỷ.

Câu chuyện của Nancy Neff - Một cụ bà 72 tuổi ở Mỹ, là một ví dụ điển hình cho việc tiết kiệm cả đời chỉ để đợi tới ngày có thể tiêu tiền không cần nghĩ.

Bà Nancy sống tiết kiệm suốt những năm còn làm việc, đều đặn góp vào quỹ hưu trí mỗi tháng, và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đến lúc nghỉ hưu, tài sản của bà đã vượt mốc 1 triệu USD. Và cuộc sống thắt lưng buộc bụng của bà đã kết thúc ngay khi bà bước vào cuộc sống nghỉ hưu.

Khoảng 1 tháng gần đây, bà đã bay sang Bỉ du lịch, ghé Paris tìm mua đồ len - kiểu thời trang mà bà luôn yêu thích. Bà Nancy cho biết chi phí cho những chuyến đi, các khoản chi tiêu phục vụ sở thích và mục tiêu tiêu tận hưởng cuộc sống, đều đến từ các khoản tiết kiệm trước đó, hoàn toàn không cần dựa vào tiền lương hưu hay hỗ trợ từ con cháu.

Điều đáng nói, bà Nancy không phải người duy nhất đang tận hưởng cuộc sống hưu trí nhờ chính sự nỗ lực suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình. Nhiều người khác ở độ tuổi xế chiều cũng áp dụng nguyên tắc ấy, và cũng đang có cuộc sống không thể thoải mái, tự do hơn.

Dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy tổng chi tiêu bình quân của người Mỹ năm 2023 tăng 5,9% so với 2022, trong đó nhà ở tiếp tục là khoản lớn nhất. Với nhóm từ 65 tuổi trở lên, cấu trúc giỏ chi tiêu có khác biệt rõ: Bớt các khoản chi cho giáo dục, ăn uống, nhà ở và tăng các khoản chi cho y tế, du lịch.

Nghiên cứu, khảo sát của các Ngân hàng lớn tại Mỹ cũng cho thấy điều tương tự: Ở giai đoạn đầu nghỉ hưu, chi tiêu có xu hướng tăng cho du lịch và trải nghiệm; đến giữa và cuối tuổi già, mức chi thường giảm dần rồi tăng trở lại vì y tế và chăm sóc dài hạn. Với những người tiết kiệm và có sự chuẩn bị tài chính từ sớm, cú “tăng tốc” chi tiêu ở những năm đầu hưu trí là điều họ chủ động lựa chọn, và không có nỗi lo nào kèm theo.

Một dữ liệu khác đến từ khảo sát tâm lý của MassMutual vào năm 2024, cho thấy: 67% người đã nghỉ hưu cho biết họ thấy cuộc sống hưu trí thực sự tuyệt vời, chứ không hề nhàm chán hay áp lực vì “bỗng dưng không còn việc để làm”.

Đáng chú ý, chỉ số hạnh phúc của những người chủ động trả nợ, tích lũy và chuẩn bị sức khỏe ít nhất 5 năm trước mốc nghỉ hưu, cao hơn hẳn so với nhóm không có sự chuẩn bị. Điều này chứng tỏ tiền không mua được mọi thứ, nhưng chuẩn bị tài chính sớm giúp giảm căng thẳng và mở ra tự do trong cách chi tiêu ở độ tuổi xế chiều.

Tựu trung lại, “trẻ tiết kiệm để về già thảnh thơi” không phải một lời hô hào, một khẩu hiệu sáo rỗng mà đích thực là một chiến lược nên áp dụng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rõ: Thông điệp ở đây không phải thắt lưng buộc bụng để sống khổ, mà là học cách quản lý chi tiêu, có ý thức tiết kiệm - đầu tư, biết ưu tiên và biết để dành cho chính mình trong tương lai.

Bởi suy cho cùng, cuộc sống hưu trí thảnh thơi không bỗng dưng mà có. Ở tuổi xế chiều, mỗi khoản tiền tiết kiệm từ thời trẻ chính là công cụ hiện thực hóa sự tự do, thay vì tiếp diễn trạng thái nơm nớp lo lắng chuyện tiền bạc.

Thế nên, tích lũy từ sớm là cách để chúng ta mua cho mình sự an tâm trong nhiều thập kỷ sau này. Khi đã quen với kỷ luật tài chính, bạn sẽ thấy tiết kiệm không còn là gánh nặng, mà trở thành thói quen song hành cùng niềm vui.

