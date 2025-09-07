Sau 1 tuần, tài sản 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam 'bay' mất 6.900 tỷ, vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long ngược dòng tăng mạnh nhất

Tính đến ngày 5/9/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt 646.500 tỷ đồng, giảm 6.900 tỷ đồng so với cuối tháng 8.

﻿Đa số tài sản của những người giàu trong top 20 đã "dậm chân tại chỗ" hoặc giảm nhẹ.

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup (VIC) – tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với khối tài sản 280.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với ngày 22/8, giá trị tài sản của ông đã giảm 7,4 nghìn tỷ đồng (-3%) do cổ phiếu VIC điều chỉnh. Ngoài ông Vượng, hai Phó Chủ tịch Vingroup là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng cũng ghi nhận giảm 3%.

Gương mặt ghi nhận tăng tài sản tăng cao nhất là vợ chồng ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (tăng 5%).

Theo thống kê, ông Long hiện sỡ hữu ﻿1,9 tỷ cổ phiếu, chiếm 25,8% vốn điều lệ. Ước tính theo giá trị cổ phiếu ngày 4/9, tài sản của ông Long trị giá 59.103 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, giá trị 15.700 tỷ đồng. Con trai ông Long là Trần Vũ Minh sở hữu 176 triệu cổ phiếu với giá trị ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong do ông Minh làm Giám đốc đang sở hữu 3,6 triệu cổ phiếu HPG với giá trị ước tính 108 tỷ đồng.﻿

Như vậy, tổng tài sản gia đình ông Long đang nắm giữ khoảng trên 80.000 tỷ đồng. ﻿

Tổng tài sản cả ban lãnh đạo Hoà Phát và gia đình hiện đang ở mức trên 100.000 tỷ đồng. Ngoài gia đình ông Long, có 5 lãnh đạo cấp cao khác cùng gia đình sở hữu trên 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tài sản Chủ tịch Phát Đạt và Chủ tịch Novaland (tăng 3%), tài sản ông Trương Gia Bình - chủ tịch FPT cũng tăng nhẹ 2%.