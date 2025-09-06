3 thứ khiến đàn ông dễ kiệt quệ sau hôn nhân

Hôn nhân thường được coi là bước ngoặt quan trọng trong đời người đàn ông. Nhưng ít ai cảnh báo rằng, sau lời chúc phúc trăm năm hạnh phúc có thể là chuỗi ngày dài đối mặt với áp lực tiền bạc. Nhiều người không nghèo đi vì lười biếng, mà vì rơi thẳng vào 3 cái bẫy tài chính dưới đây.

1. Đám cưới - ngày vui nhưng nợ kéo dài

Không ít đàn ông chọn làm đám cưới để đời với suy nghĩ: cưới chỉ một lần, phải làm cho oai. Thế là ngân sách đội lên: từ khách sạn 5 sao, mâm cỗ sang trọng, quay phim flycam cho đến váy cưới, ảnh pre-wedding nước ngoài.

Kết quả? Tiền mừng chẳng bù nổi chi phí, sau ngày cưới là chuỗi tháng ngày trả nợ. Câu nói đám cưới xong là cạn sạch vốn liếng”không hề hiếm trong các hội đàn ông đã có vợ. Thật ra, hôn nhân bền vững không đo bằng độ xa hoa của tiệc cưới, mà bằng cách hai người quản lý tài chính sau cưới.

Ảnh minh hoạ

2. Nhà - xe: chuẩn mực xã hội hay cái bẫy nợ?

“Lấy vợ phải có nhà”, “đàn ông trưởng thành thì phải sắm xe”… Những câu nói quen thuộc biến thành áp lực vô hình. Nhiều người vừa cưới xong đã vội mua căn hộ trả góp 20-30 năm, hoặc ô tô để “đón dâu cho ra dáng”.

Nhưng sau niềm vui sở hữu là chuỗi tháng ngày gánh nặng: lãi suất, phí bảo dưỡng, chi phí phát sinh. Khi khoản trả góp chiếm hơn nửa thu nhập, đàn ông dễ rơi vào vòng xoáy kiệt quệ, chẳng còn dư dả cho bất cứ kế hoạch dài hạn nào.

Chuẩn mực xã hội không ai trả hộ nợ cho bạn. Quyết định lớn như nhà, xe phải dựa vào khả năng thật, không phải sĩ diện.

Ảnh minh hoạ

3. Con nhỏ - niềm vui kèm hóa đơn dài vô tận

Sự xuất hiện của một đứa trẻ thay đổi toàn bộ cấu trúc chi tiêu gia đình. Từ bỉm sữa, khám bệnh, học phí, đồ chơi, cho đến những khoản muốn cho con bằng bạn bằng bè… Tất cả đều là chi phí dài hạn và tăng theo từng năm.

Nhiều người chưa kịp chuẩn bị quỹ nuôi con đã lao ngay vào cảnh bù lỗ hàng tháng. Từ đó, đàn ông thường xuyên thấy mình “cày cả tháng vẫn không đủ tiền", thực tế không phải do thu nhập thấp, mà do chi tiêu tăng vọt quá nhanh.

Thay vì đợi đến lúc con chào đời mới lo, hãy lên kế hoạch tài chính cho con từ sớm. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách giữ cho chính mình không bị kiệt quệ.

Ảnh minh hoạ

Kết

Đám cưới, nhà - xe, con nhỏ: ba mốc quan trọng của hôn nhân cũng chính là ba điều dễ đẩy đàn ông vào cảnh lao đao tài chính. Tránh được thì khó, nhưng nhận diện và chuẩn bị trước thì hoàn toàn có thể. Vì sau cùng, hôn nhân không phải cuộc thi phô trương, mà là một hành trình dài hơi cần sự vững vàng về cả tình cảm lẫn tiền bạc.