3 lý do khiến đàn ông ngại nói về tiền

Tiền bạc vốn là một phần không thể thiếu trong đời sống, nhưng nó lại thường bị coi là “vùng cấm” trong các cuộc trò chuyện của đàn ông. Có những người có thể chia sẻ thoải mái về công việc, về áp lực, thậm chí về sức khỏe, nhưng khi nhắc đến câu chuyện tài chính cá nhân, họ lại im lặng hoặc tìm cách né tránh. Điều này không hẳn vì họ không quan tâm đến tiền.

1 - Tiền gắn với bản lĩnh và cách một người đàn ông định giá bản thân

Trong tâm lý xã hội, tiền không chỉ là phương tiện trao đổi mà còn được xem như thước đo giá trị và năng lực. Với đàn ông, áp lực này có phần nặng hơn vì suy nghĩ “mình là trụ cột tài chính” trong gia đình. Khi nhắc đến tiền, không ít người cảm thấy như đang phải đối mặt trực diện với khó khăn: Kiếm được bao nhiêu, có ổn định hay không, có đủ sức lo cho người thân hay chưa,... Nếu con số ấy không như kỳ vọng, họ sẽ dễ bị ám ảnh bởi cảm giác thất bại.

Ảnh minh họa

Chính vì thế, việc nói về tiền không đơn thuần là đề cập tới 1 con số, mà nhiều khi là chạm vào lòng tự tôn. Đàn ông thường sợ rằng khi công khai thu nhập hoặc tình hình tài chính, họ sẽ bị so sánh, đánh giá, thậm chí bị xem là “yếu kém” trong mắt người khác. Cảm giác bị hạ thấp này khiến nhiều người chọn im lặng thay vì cởi mở. Dù trong nội tâm họ vẫn muốn chia sẻ, nhưng cơ chế tự bảo vệ khiến chủ đề tiền bạc luôn nằm ngoài phạm vi đối thoại an toàn.

2 - Sợ bị phán xét

Nếu tiết lộ mức thu nhập cao, đàn ông sợ rằng mình có thể bị coi là khoe khoang quá đà. Ngược lại, nếu con số thấp, đàn ông lại lo bị đánh giá là thiếu năng lực, thiếu tham vọng. Trong cả hai trường hợp, sự phán xét đều hiện diện, và chẳng ai muốn tự đẩy mình vào thế khó xử ấy.

Chưa kể, mạng xã hội liên tục bày ra hình ảnh những người đàn ông thành đạt, có nhà, có xe, có cuộc sống xa hoa. Điều này vô tình khiến chuẩn mực “một người đàn ông thành công” trở xa vời và khó khăn hơn với không ít người. Đàn ông bình thường, khi nhìn vào những hình ảnh ấy, càng cảm thấy không đủ tự tin để mở lời về chuyện tài chính của mình. Thay vì chấp nhận sự khác biệt và hoàn cảnh riêng, nhiều người lại chọn cách giữ im lặng để tránh ánh nhìn phán xét từ xung quanh.

Ảnh minh họa

Điều này tạo ra một nghịch lý: Càng ít chia sẻ, áp lực tâm lý càng nặng nề, bởi mỗi người sẽ tự giam mình trong sự so sánh và lo lắng. Nỗi sợ bị đánh giá trở thành rào cản vô hình khiến đàn ông ít nói về tiền, kể cả với người thân hay bạn đời - những người đáng lẽ nên được biết và chia sẻ cùng.

3 - Thiếu kỹ năng đối thoại về tiền

Việc thiếu kỹ năng đối thoại về tài chính cũng là một trong những rào cản lớn. Không phải ai cũng biết cách nói về tiền một cách bình tĩnh, khách quan và xây dựng. Nhiều người đàn ông, khi mở lời, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, phòng thủ, thậm chí biến cuộc trò chuyện thành tranh cãi. Từ đó, họ lại càng ngại nhắc đến tiền vì sợ xung đột nảy sinh. Trong khi đó, ở góc độ tâm lý học, né tránh chỉ giải quyết được sự khó chịu tức thời nhưng lại tạo ra khoảng cách dài lâu, đặc biệt trong các mối quan hệ vợ chồng.

Nếu đàn ông được trang bị kiến thức tài chính cơ bản và kỹ năng giao tiếp về tiền, câu chuyện sẽ khác. Khi hiểu rằng việc chia sẻ tài chính không phải để khoe khoang hay để bị phán xét, mà là để đồng thuận, lên kế hoạch và xây dựng tương lai chung, họ sẽ bớt ngại ngần hơn. Nhưng trên thực tế, sự thiếu chuẩn bị này khiến tiền mãi là “góc khuất” mà nhiều người đàn ông không muốn chạm tới.