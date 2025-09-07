Chàng trai 18 tuổi trở thành hiện tượng nhờ sở hữu ứng dụng AI đạt 1,4 triệu USD lợi nhuận/tháng

Zach Yadegari, chàng trai 18 tuổi đến từ Roslyn, New York, đã trở thành hiện tượng trong giới công nghệ khi xây dựng thành công ứng dụng Cal AI – công cụ theo dõi lượng calories dựa trên trí tuệ nhân tạo, hiện mang về khoảng 1,4 triệu đô la lợi nhuận mỗi tháng chỉ nhờ 30 nhân sự.

Ít ai ngờ rằng hành trình ấy bắt đầu từ lúc Zach mới lên 7, khi cậu bé lần đầu tiếp xúc với lập trình tại một trại hè do mẹ đăng ký. Niềm say mê công nghệ thôi thúc cậu tìm kiếm thêm kiến thức qua hàng loạt video trên YouTube, kiên nhẫn gửi tin nhắn cho những lập trình viên lớn tuổi hơn để học hỏi.

Đến năm 12 tuổi, Zach đã phát hành ứng dụng đầu tiên mang tên Speed Soccer, và hai năm sau lại tiếp tục cho ra mắt website Totally Science, sau đó bán được với giá hàng trăm nghìn đô la – một con số mơ ước đối với bất kỳ doanh nhân trẻ nào.

Thế nhưng bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2024, khi Zach cùng nhóm bạn cho ra đời Cal AI. Ý tưởng rất đơn giản nhưng giải quyết đúng nhu cầu của hàng triệu người: chỉ cần chụp ảnh món ăn, ứng dụng sẽ ước tính lượng calories với độ chính xác lên tới 90%. Sự tiện lợi cùng nền tảng AI mạnh mẽ đã giúp Cal AI nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, đạt hơn 5 triệu lượt tải chỉ sau một thời gian ngắn. Từ phòng ngủ của một thiếu niên, Cal AI đã trở thành một startup công nghệ trị giá hàng chục triệu đô la, mang về doanh thu ước tính gần 30 triệu đô la mỗi năm.

“Bố mẹ tôi rất hài lòng với mọi thứ liên quan đến Cal AI, đặc biệt là mẹ tôi. Bà ấy thực sự đã sử dụng ứng dụng này”, Yadegari nói. “Nhìn chung, họ rất tự hào”.﻿

Điều trớ trêu là trong khi công ty phát triển thần tốc, Zach lại trải qua chuỗi thất vọng khi bị từ chối bởi 15 trên 18 trường đại học mà cậu nộp hồ sơ, trong đó có Ivy League, MIT và Stanford. Thành tích học tập xuất sắc với GPA 4.0 và điểm ACT 34 vẫn không đủ để chinh phục những ngôi trường danh giá, nhưng dường như điều đó chẳng thể ngăn cản bước tiến của một doanh nhân trẻ. Cuối cùng, Zach chọn Đại học Miami, vừa để tiếp tục hành trình học tập, vừa duy trì niềm vui của tuổi trẻ trong khi song song quản lý một công ty có doanh thu triệu đô.

“Tôi nghĩ tinh thần khởi nghiệp thực sự rất tuyệt vời, bởi vì suy cho cùng, tuổi tác không thực sự quan trọng”, Yadegari nói. “Bạn giỏi hoặc không giỏi trong lĩnh vực mình làm, rồi thị trường sẽ quyết định kết quả”.﻿

Câu chuyện của Zach Yadegari không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự bền bỉ, mà còn phản ánh tinh thần dám thử thách những lối đi khác biệt. Trong khi nhiều người đồng trang lứa còn loay hoay với những kỳ thi, cậu thiếu niên này đã viết nên một chương thành công riêng: biến niềm đam mê lập trình từ thuở bé thành một doanh nghiệp AI mang lại lợi nhuận khổng lồ, và có thể là một trong những startup sức khỏe đáng chú ý nhất thế giới trong những năm tới.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả các mục tiêu dài hạn của mình, Yadegari chỉ dự định điều hành Cal AI thêm 2 năm nữa, sau đó sẽ tính bán hoặc trao lại quyền điều hành cho một CEO khác. Anh “không hoàn toàn chắc chắn” về dự án tiếp theo của mình, nhưng hy vọng sẽ có thể “dành phần lớn cuộc đời còn lại” cho công nghệ.

Yadegari cho biết: “Lý tưởng nhất là nó thực sự định hình tương lai và là một phần di sản của tôi”.

