Tin nhắn mẹ gửi con gái 18 tuổi khiến tất cả xót xa: “Ở Hà Nội đắt đỏ… con cố gắng đi làm kiếm tiền”

Giá thuê nhà ở Hà Nội ngày càng đắt đỏ, chưa kể chi phí ăn uống, đi lại,... Đây là điều mà ai cũng biết. Nếu đã đi làm full-time, có thu nhập ổn định, áp lực về chi phí sống có thể giảm đi phần nào, chứ với những bạn trẻ còn đang là sinh viên, chưa kiếm ra tiền, vẫn phải phụ thuộc vào tiền chu cấp của bố mẹ hàng tháng, đây quả thực là một gánh nặng - không chỉ với bản thân, mà còn với cả gia đình.

Đỗ Đại học, vì thế, nhiều khi trở thành điều đáng lo hơn là đáng mừng, vì chẳng biết làm sao cho đủ tiền vừa học, vừa sống ở thành phố. Tâm sự của cô gái 18 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một hoàn cảnh như vậy.

Bố mẹ chỉ cố lo được cho con trong năm đầu, sang năm thứ 2 con tự kiếm tiền lo cuộc sống

Trong bài trải lòng của mình, cô cho biết gia đình khá khó khăn, bố mẹ cũng phải cố lắm mới có tiền cho cô ra Hà Nội học Đại học. Vừa ra Hà Nội chưa được bao lâu, cô đã bắt đầu lo lắng vì sang đến năm thứ 2, bố mẹ chỉ cho tiền học phí, còn tiền sinh hoạt bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại,... ở Hà Nội, cô phải tự lo hết.

Nhận được tin nhắn của mẹ, vừa buồn, vừa lo

"Nhà em không khá giả gì, để em được đi học trên Hà Nội thì nói thật bố mẹ cũng phải cố lắm mới được. Mấy hôm trước, em với mẹ đi quanh Hà Nội tìm phòng để thuê, nghe giá phòng mà thực sự sốc. Ở chung mấy người vẫn tốn tiền triệu 1 tháng.

Em cũng biết ý, nên cũng chỉ dám nói với mẹ rằng con chỉ cần phòng để ăn ngủ nghỉ thôi, chắc lên đó học cũng không ở nhà nhiều... Mẹ mình cũng ậm ừ, biết vậy để mẹ xem tiếp. Chuyện không có gì to tát, cho đến hôm nay, ăn cơm xong xuôi thì mẹ có nhắn cho em như vậy.

Em đọc mà thấy lo quá, không biết trả lời lại thế nào, cũng không biết sang năm có kiếm đủ tiền để trang trải không... Cũng sắp đến ngày đi học rồi, em thật sự buồn lắm. Có phải bố mẹ em thấy em phiền lắm đúng không" - Cô viết.

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự cảm thông cũng như động viên cô cố gắng. Mới ra Hà Nội còn lạ lẫm mà đã gặp áp lực kinh tế là điều không ai muốn, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì dù gia đình khó khăn, bố mẹ cô vẫn cố gắng lo được khoản học phí.

"Chắc lúc gửi cho em tin nhắn này, bố mẹ em cũng rất buồn và bất lực. Chị làm mẹ rồi nên hiểu ai cũng muốn cho con những điều tốt nhất, nên đừng nghĩ mình làm phiền bố mẹ. Còn chuyện đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống cũng không đến mức là không thể, giờ việc làm cho sinh viên cũng nhiều, em vẫn còn 1 năm đầu để làm quen cuộc sống ở Hà Nội. Qua vài tháng đầu là sẽ quen thôi" - Một người động viên.

"Ngày xưa bố mẹ chị cũng khó khăn lắm, còn phải vay tiền để đóng học phí. Có giấy nhập học thì em có thể nhờ bố mẹ vay tiền, khoản vay sinh viên ấy, lãi suất cũng thấp thôi. Rồi sau đó mình cố gắng đi làm thêm, cố học giỏi lấy học bổng thì cũng đỡ được nhiều lắm. Sẽ có cách cả thôi, đừng lo quá" - Một người khác gợi ý.

"Thương em! Chị may mắn hơn em là được mẹ lo cho hết 4 năm Đại học mặc dù chị cũng đi làm từ năm 2. Cố gắng học nhé, ở Hà Nội cũng rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, tốt nhất thì em nên đi làm gia sư, còn nếu không thì xin đi làm phục vụ quán cà phê, quán ăn! Giờ cố học thì sau này mới đỡ vất vả em ạ" - Một người khác chia sẻ.

Sinh viên nên làm gì để kiếm tiền, tiết kiệm chi phí sống?

Cách dễ tiếp cận nhất với sinh viên vẫn là đi làm thêm. Những công việc phổ biến như gia sư, phục vụ quán cà phê, nhân viên bán hàng, hay hỗ trợ sự kiện thường không yêu cầu kinh nghiệm quá nhiều, lại linh hoạt thời gian.

Ảnh minh họa

Nhiều bạn còn lựa chọn thử sức ở những vị trí liên quan đến ngành học như cộng tác viên viết lách, thiết kế, dịch thuật, chạy truyền thông online,… vừa có thu nhập, vừa tạo dựng hồ sơ nghề nghiệp sau này. Quan trọng hơn, làm thêm giúp sinh viên học cách quản lý quỹ thời gian, biết giá trị thực sự của đồng tiền, và trưởng thành nhanh hơn.

Tuy nhiên, làm thêm thôi chưa đủ. Song song với đó cũng cần học cách chi tiêu tiết kiệm. Thay vì thuê trọ ở một mình, có thể ở ghép cùng bạn bè để giảm bớt áp lực tiền nhà, điện, nước. Về ăn uống, đương nhiên nên tự nấu cơm thay vì ăn hàng. Nhiều bạn rủ nhau đi chợ đầu mối, mua đồ theo nhóm để giá rẻ hơn. Ngoài ra, tận dụng các phương tiện công cộng hoặc xe đạp cũng giúp tiết kiệm đáng kể tiền đi lại.

Rõ ràng, quãng đời sinh viên không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những bạn phải tự lập từ sớm do kinh tế gia đình eo hẹp. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, việc sớm đối diện với gánh nặng tài chính cũng là cơ hội để rèn luyện sự tự lập. Nhiều người sau này nhớ lại những năm tháng "ăn cơm bụi, ở trọ chật chội" vẫn thấy biết ơn, vì chính lúc đó họ học được cách xoay xở, cân đối thu chi, và trưởng thành hơn rất nhiều.