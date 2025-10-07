Lương tháng 13 triệu đồng nhưng kế toán chuyển nhầm 4,5 tỷ, bị kiện thì tòa án phán không cần trả lại, nam nhân viên trúng lớn

Theo The Mirror, một nhân viên nghỉ việc sau khi được trả nhầm 330 lần lương và thắng kiện để được giữ lại số tiền đó. Cụ thể, một trợ lý văn phòng, người vô tình được trả 126.860 bảng Anh thay vì 385 bảng, rồi sau đó nghỉ việc, đã thắng trong vụ kiện pháp lý cho phép anh ta được giữ lại toàn bộ số tiền – dù công ty khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng.

Người đàn ông này làm việc tại Consorcio Industrial de Alimentos de Chile (CIAL). Tháng 5/2022, do lỗi của bộ phận kế toán, anh được chuyển nhầm 165 triệu peso Chile (khoảng 172.000 USD, tương đương 4,5 tỷ đồng) thay vì mức lương 500.000 peso (khoảng 520 USD, tương đương 13 triệu đồng).

Khi phát hiện sai sót, công ty đã yêu cầu anh – người đang làm trợ lý văn phòng – hoàn trả lại số tiền, và cho biết anh ta đã đồng ý trong một buổi làm việc với bộ phận nhân sự.

Tuy nhiên, 3 ngày sau, người đàn ông này đệ đơn xin nghỉ việc mà không hoàn trả số tiền nào. Sau đó, công ty đa quốc gia này đã đưa vụ việc ra tòa, cáo buộc anh tội trộm cắp, mở ra cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm.

Nếu bị kết tội trộm cắp, anh có thể bị phạt tiền và ngồi tù tới 540 ngày. Tuy nhiên, vào tháng 9 vừa qua, tòa án tại Santiago (Chile) đã bác bỏ cáo buộc, tuyên bố rằng người đàn ông không phạm tội trộm, mà đây chỉ là “một trường hợp thu nhận không được phép”.

Theo tờ Diario Financiero, vì vụ việc không bị coi là hành vi trộm cắp, tòa án không thể truy tố theo hướng hình sự. Dù vậy, phía công ty cho biết sẽ kháng cáo phán quyết này vì vẫn quyết tâm đòi lại số tiền.

Trong thông cáo, CIAL nêu rõ: “Consorcio Industrial de Alimentos sẽ thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý có thể, đặc biệt là đệ đơn yêu cầu hủy án (appeal for annulment) để xem xét lại kết luận của tòa”.