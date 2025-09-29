Hơn 20 khách chuyển khoản 88 triệu đồng thuê nhà 75m2 trong 2 năm nhưng bị bắt chuyển đi, công an khẳng định: “Chủ chưa nhận được đồng nào”

Tháng 3/2025, nhiều người thuê nhà tại thành phố Tây An (Trung Quốc) trình báo công an địa phương về việc bị lừa đảo tiền thuê nhà. Ít nhất 29 người cung cấp biên lai chuyển khoản tiền nhà từ 6 tháng - 2 năm nhưng đang bị chủ nhà yêu cầu rời đi. Trên thực tế, họ giao dịch và ký hợp đồng qua một người tên Trần Mưu Kế. Người này mạo danh chủ nhà, làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà để cho thuê lại các căn hộ mà hắn thuê từ chủ thật.

Trần Mâu Kế thuê các căn hộ này ngắn hạn với giá 180 NDT/ngày nhưng lại đăng tin cho người khác thuê lại theo tháng với giá rất thấp so với thị trường, chỉ từ 1.200 - 1.800 NDT/tháng (4,4 - 6,6 triệu đồng). Hầu hết các hợp đồng được ký vào tháng 1 hoặc tháng 2/2025. Để tạo lòng tin, Trần Mâu Kế nhờ bạn bè, người thân giới thiệu đến người quen, đăng tin trên mạng xã hội và nền tảng WeChat.

Một chủ nhà thật họ Chu cho biết giá thuê thực tế cho một căn hộ khoảng 75m2 là ít nhất 2.300 NDT (8,5 triệu đồng) nên việc cho thuê với giá như Trần Mưu Kế đăng tin là “không thực tế”. Trần Mưu Kế đã thuê 10 căn hộ từ ông Chu và gom nhiều căn từ các chủ hộ nhỏ lẻ khác trong khu dân cư này. Đối tượng lấy lý do các căn hộ này là “nhà tái định cư”, liên tục giảm giá cho khách thuê vì được người quen giới thiệu để họ ký hợp đồng thuê dài hạn.

Nhiều nạn nhân bị lừa qua sự giới thiệu của người quen, dẫn đến mất cảnh giác. Một khách thuê họ Lý ký hợp đồng thuê 1 năm, đã bị thuyết phục bởi mức giá 1.250 NDT (hơn 4 triệu đồng)/tháng cho căn hộ 75m2. Người đàn ông chuyển hơn 6.000 NDT (22 triệu đồng) cho Trần Mưu Kế dù chưa kịp xem nhà vì tin tưởng bạn bè giới thiệu.

Đa số nạn nhân của Trần Mưu Kế lâm vào tình cảnh đã chuyển 24.000 NDT (88 triệu đồng) để thuê 2 năm giống trường hợp người phụ nữ họ Cát, có người còn trả thêm cả tiền tiện ích, phí quản lý, tiền điện và thuê chỗ đỗ xe. Cô Cát cho biết mình cũng cẩn thận yêu cầu xem giấy tờ nhà đất, chỉ không ngờ đó là giấy tờ giả. Đây là lần đầu cô thuê nhà, thiếu kinh nghiệm và thậm chí vay mượn để trả tiền thuê dài hạn với mong muốn chi phí rẻ hơn thị trường.

Công an địa phương vào cuộc điều tra, xác nhận các chủ nhà thật không nhận được khoản tiền lên đến hàng trăm nghìn NDT từ người thuê, số tiền này đều đã bị Trần Mưu Kế chiếm đoạt. Vậy nên họ buộc phải yêu cầu khách thuê rời khỏi nhà sau các cuộc đàm phán không thành công. Một số khách thuê cố trụ lại bị chủ cắt điện và nước, đến nhà giục mỗi ngày nên họ cũng buộc phải rời đi khi chưa nhận được tiền bị lừa.

Chủ nhà thật họ Chu và người thuê nhà đang thương lượng thời điểm chuyển đi

Trần Mưu Kế sau đó đã bị bắt, hứa sẽ hoàn tiền theo đợt nhưng do vụ án đang trong quá trình hoàn tất điều tra nên các nạn nhân vẫn chưa được nhận lại tiền thuê. Lực lượng chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người về rủi ro khi thuê nhà qua giới thiệu mà không xác minh, thuê nhà giá rẻ bất thường. Người thuê cần kỹ kiểm tra giấy tờ nhà thuê, hợp đồng, hỏi thông tin nơi ở qua khách thuê cũ cũng như giữ biên lai chuyển khoản để tránh bị lừa đảo.

Theo Toutiao