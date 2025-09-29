Bảng chi tiêu không tưởng của cặp vợ chồng ở TP.HCM

Để dành phân nửa thu nhập vốn đã là chuyện không đơn giản với người độc thân. Khi thu nhập chưa cao, sống ở thành phố lớn và nuôi con nhỏ, mục tiêu tiết kiệm 50% tiền lương lại càng “khó nhằn” hơn nữa, vì nhiều khoản phải lo, cũng nhiều thứ phát sinh hơn.

Dẫu vậy, cô vợ trong câu chuyện dưới đây vẫn làm được điều đó. Bảng chi tiêu cô chia sẻ khiến nhiều người trầm trồ.

Thu nhập 32 triệu, mỗi tháng tiết kiệm gần 13 triệu

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết hiện tại cả 2 vợ chồng đều sinh sống, làm việc tại TP.HCM, may mắn không mất tiền thuê nhà. Tuy nhiên, với mức thu nhập 32 triệu/tháng/2 người, đang nuôi 2 con nhỏ, cũng phải rất “co kéo” mới có dư.

“Trung bình chi tiêu 1 tháng của nhà em khi sống ở TP.HCM đây ạ. Sau 1 thời gian cố gắng vun vén, học hỏi mọi người thì hàng tháng em để ra được chừng này. 8 triệu thì em đem gửi tiết kiệm, hơn 4 triệu thì em cứ để trong thẻ thôi, nhiều khi con ốm hay có việc bất chợt thì còn tiền để trang trải” - Cô viết.

Nhìn vào cách phân bổ chi tiêu, tiết kiệm của cô, nhiều người chỉ biết thốt lên một câu: Quá khéo! Thu nhập 32 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở TP.HCM không phải là con số quá thấp, nhưng để tiết kiệm được tới gần 13 triệu thì cũng không hề đơn giản.

“Ở TP.HCM mà chi tiêu tiết kiệm được như thế này là quá tốt rồi. Nhưng nếu chỉ gửi tiết kiệm thôi thì mình nghĩ chưa đủ, cần hướng tới mục tiêu chất lượng hơn, bớt áp lực hơn từ khoản tiền dư đó. Tích luỹ từ nhỏ để tạo ra những tài sản sinh lời chứ gửi tiết kiệm cũng không sinh lời được bao nhiêu. Có quỹ dự phòng hơn 4 triệu/tháng rồi thì 8 triệu kia đầu tư hoặc mua vàng sẽ ok hơn” - Một người gợi ý.

“Mình cố gắng làm cũng để cho chất lượng cuộc sống tăng lên mà, bạn đang chi tiêu ổn rồi nên đừng cố cắt giảm nữa làm gì. Nếu muốn thì cố kiếm thêm rồi tiết kiệm thêm phần thu nhập đó. Ngày xưa năm 2013, 2 vợ chồng mình kiếm được có 6-7 triệu/tháng, còn phải đi thuê nhà nên ăn uống kham khổ lắm, chỉ dám mua cá 30k/kg mà chia ra ăn tới mấy bữa. Giờ làm ngày làm đêm thu nhập tăng gấp mười mấy lần mới dám ăn ngon, hưởng thụ. Nên là song song với việc tiết kiệm thì tìm cách tăng thu nữa mom ạ” - Một người khuyên.

“Mình thì thấy đang thiếu nhiều chi phí quá, tiền cà phê ăn uống bên ngoài, gia đình đi chơi, mua quần áo đồ skincare,... Mấy khoản đó cũng nên có, không đều mỗi tháng thì vài ba tháng 1 lần cũng được, chứ như này thấy chi tiêu khắt khe quá” - Một người bày tỏ.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Trau dồi, nâng cấp kỹ năng chuyên môn

Lao động trí óc mà muốn kiếm thêm tiền, cải thiện thu nhập thì yếu tố chuyên môn chắc chắn là thứ không thể xem nhẹ. Đặc biệt là với những người làm việc trong các lĩnh vực có tính đặc thù, cần liên tục trau dồi kiến thức, bằng cấp như Kế toán - Kiểm toán, Thuế, Tài chính,...

Việc chi tiền để đi học trong bối cảnh này cũng chính là một khoản đầu tư, có thể chưa thấy ngay "tiền lời" nhưng chắc chắn, về lâu về dài, khi kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã vững, thu nhập tự khắc sẽ nhích dần lên. Suy cho cùng, đầu tư cho kiến thức của bản thân là khoản đầu tư không bao giờ sợ lỗ chính là vì lẽ đó.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.