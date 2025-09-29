Góc nhìn của luật sư về vụ "nhảy lên bàn" để giật phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương

Như Báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội vừa lan truyền cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP HCM.

Cảnh giật, chen lấn lấy phiếu mua căn hộ.

Sự kiện mở bán dự án diễn ra trong hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ phiếu cọc màu xanh và nhiều người khác cùng giơ tay ra để giật lấy giật để nhưng không được.

Đỉnh điểm là hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn đã nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Có thể xử lý như thế nào?

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, nhìn nhận trước hết, cần khẳng định rằng hành vi chen lấn, xô đẩy, giành giật trong các sự kiện như trong trường hợp trên là biểu hiện thiếu văn minh, không phù hợp với chuẩn mực ứng xử nơi công cộng và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Hành vi có tính chất "quá khích" như nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành hoàn toàn có khả năng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "gây mất trật tự công cộng" hoặc "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, trong trường hợp nếu xác định được cảnh chen lấn, xô đẩy được dàn dựng nhằm mục đích tạo ấn tượng giả rằng sản phẩm được săn đón, có nhu cầu cực lớn, khiến khách hàng hiểu nhầm về tính khan hiếm, nhu cầu tiêu thụ, thì có thể bị xem là quảng cáo không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn theo Khoản 5, Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP với mức phạt có thể lên đến 160 triệu đồng (đối với tổ chức).