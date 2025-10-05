Nhắc đến giới siêu giàu châu Á, có lẽ ai cũng từng nghe qua cái tên Jamie Chua - Người được mệnh danh là "bà hoàng bất động sản" cùng hàng ngàn những danh xưng mĩ miều khác như "Con cưng Hermès" hay "Nữ hoàng đồ hiệu".

Trong thế giới của phú bà sinh năm 1973 này, mọi thứ nhỏ nhất - từ viên đá lát sàn, chậu cây trong vườn, cho đến nhà vệ sinh, góc bếp, phòng thay đồ,... tất cả đều toát lên mùi tiền.

Jamie Chua

Dinh thự gần 800m2 trị giá 1.600 tỷ đồng

Nổi bật trong khu Sentosa Cove - Nơi sinh sống của tầng lớp thượng lưu, giàu có bậc nhất Singapore, là dinh thự của Jamie Chua. Căn biệt thự 3 tầng với diện tích lên tới 780m2 được định giá khoảng 63-64 triệu USD (tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng).

Là người thích không gian sống ngập ánh sáng tự nhiên, phú bà Jamie Chua đã lựa chọn hệ thống kính cao cấp chống tia UV, nhập khẩu từ Thụy Sĩ cho dinh thự của mình. Được biết, chỉ riêng phần kính trong phòng khách của phú bà đã có giá bằng 1 căn hộ ở Singapore. Vậy là đủ hiểu phú bà chịu chơi đến mức nào.

Không gian sống của phú bà trong dinh thự gần 800m2

Từng ngóc ngách, từng chi tiết nhỏ trong dinh thự của phú bà 52 tuổi này đều phản ánh gu thẩm mỹ sang trọng của một người không có gì ngoài tiền: Ghế sofa da thủ công nhập khẩu từ Ý, thảm trải sàn nhập khẩu từ Ba Tư, hệ thống đèn âm tường biết tự động điều chỉnh ánh sáng để phù hợp với tâm trạng của phú bà. Thậm chí, cả mùi hương trong nhà cũng được phú bà đặt làm riêng: 1 chai hỗn hợp tinh dầu 50ml có giá 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng).

Sống trong dinh thự gần 800m2, đến bản thân Jamie Chua cũng không nhớ nổi có bao nhiêu chai tinh dầu trong nhà, cũng chỉ nhớ "sương sương" khoản tiền đầu tư cho phần mùi hương tương đương 3 chiếc Rolls-Royce.

Dẫu vậy, điều phú bà ưng ý nhất trong căn biệt thự của mình, đến mức gọi là "thiên đường nhỏ", lại là phòng thay đồ với diện tích khoảng 65m2 - bằng một căn chung cư 2 ngủ, được trang bị hệ thống chống ẩm, lọc không khí và ánh sáng như các showroom đồ hiệu.

Và đương nhiên, không hổ danh là "bà hoàng Hermès", phòng thay đồ của Jamie Chua có hơn 200 chiếc Hermès, hàng trăm đôi giày Christian Louboutin, Valentino, Gucci… Một vài chiếc Birkin da cá sấu nạm kim cương được định giá 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng). Tổng giá trị bộ sưu tập túi hiệu của phú bà được ước tính lên tới 2 triệu USD (khoảng 45 tỷ đồng).

"Thiên đường nhỏ" của phú bà

Thú vui giản dị nhất cũng toát lên mùi tiền

Ở tuổi ngoài 50, ngoài đam mê sưu tập đồ hiệu, Jamie Chua cũng có những thú vui giản dị khác như bao người: Trồng cây, nuôi gà, chăm thú cưng,... Chỉ có điều, khoản tiền phú bà chi cho những niềm vui nhỏ này lại không hề nhỏ.

Jamie nói rằng cô muốn "chạm vào đất nhiều hơn", và thế là khu vườn trị giá hàng chục nghìn USD ra đời.

Trong khuôn viên biệt thự gần 800m2, phú bà dành một khoảng rộng để trồng hoa hồng rực. Hiện tại, vườn hoa của Jamie Chua có hơn 100 chậu hoa hồng nhập khẩu từ châu Âu, trong đó có những giống hiếm trị giá vài trăm USD mỗi cây (hàng chục triệu đồng). Riêng cây chanh Meyer mà phú bà yêu thích có giá hơn 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng), trong khi các cây khác dao động quanh 650 USD (hơn 15 triệu đồng).

Chuồng gà, vườn cây của phú bà

Vườn cây của phú bà được chăm chút cẩn thận với hệ thống tưới tự động và phân bón hữu cơ cao cấp. Mỗi sáng, hình ảnh phú bà trong trang phục trắng tinh, tay cầm bình tưới bằng đồng sáng loáng, nhẹ nhàng chăm từng bông hồng, khiến nhiều người ngỡ như đang xem một thước phim về giới quý tộc thời xưa.

Không chỉ trồng cây, phú bà còn nuôi một vài con gà Silkie - Giống gà có bộ lông bông trắng mượt, giá khoảng 60 USD/con (gần 1,5 triệu đồng). Và đương nhiên, chuồng gà của phú bà cũng "ở cái tầm": Được thiết kế tinh tế, lắp đèn sưởi, mái che bằng kính và được vệ sinh hàng ngày.

Phú bà thâm chí còn từng khẳng định: "Đàn gà gà của tôi thậm chí còn được chăm sóc kỹ hơn tôi thuở bé. Chúng chỉ ăn thực phẩm hữu cơ, uống vitamin hàng ngày và được tôi trò chuyện mỗi sáng" .