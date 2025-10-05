Gửi ngân hàng 70 tỷ, sau 5 năm tài khoản còn 125 nghìn, cảnh sát tuyên bố: "Họ không có lỗi"

Năm 2010, ông Hồ - một doanh nhân thành đạt, trước khi sang nước ngoài mở rộng kinh doanh, đã gửi toàn bộ 19 triệu nhân dân tệ (gần 70 tỷ đồng) vào ngân hàng để vừa phòng rủi ro, vừa sinh lời. Ông an tâm đi xa, nào ngờ 5 năm sau quay về, số tiền khổng lồ ấy chỉ còn vỏn vẹn 34 tệ (khoảng 125 nghìn đồng).

Ngờ vực ngân hàng "ăn chặn", ông Hồ lao vào chất vấn giám đốc chi nhánh. Ngân hàng ngay lập tức phản pháo, khẳng định họ không sai và có đầy đủ chứng từ cho thấy số tiền đã được rút ra từng đợt để đầu tư chứng khoán. Nhưng ông Hồ quả quyết: "Tôi ở nước ngoài suốt thời gian đó, sao có thể tự rút tiền được?"

Nam doanh nhân mất trắng khoản tiền gửi sau 5 năm. (Ảnh minh hoạ)

Điều tra mở rộng, cảnh sát phát hiện tài khoản không đứng tên ông Hồ mà do vợ ông – bà Vương – đăng ký. Chính chi tiết này đã hé lộ một nút thắt bất ngờ. Trong cơn hoang mang, bà Vương thốt lên: "Không lẽ… là em ấy?". Người mà bà ám chỉ chính là em trai mình – Vương Dương, nhân viên ngân hàng.

Thì ra, khi biết anh rể gửi một khoản tiền lớn, Vương Dương đã khuyên mở tài khoản tại chi nhánh mình làm việc, cam đoan "an toàn tuyệt đối". Chẳng ngờ, chính vì sự tin tưởng và phút lỡ lời tiết lộ mật khẩu của vợ, Vương Dương có được "chìa khóa" mở kho tiền.

Ban đầu, anh ta chỉ thử rút một ít để đầu tư, nhưng sau khi thua lỗ, càng ngày càng liều lĩnh, rút toàn bộ số tiền còn lại nướng vào chứng khoán. Kết quả là trắng tay.

Chỉ vì người vợ lỡ lời tiết lộ mật khẩu ngân hàng cho em trai, toàn bộ số tiền đã "bốc hơi". (Ảnh minh hoạ)

Khi bị bắt, Vương Dương thậm chí còn không tỏ ra hối hận. Trước mặt anh rể, anh ta bất mãn nói: "Chỉ 19 triệu tệ thôi mà! Tôi là em vợ anh, tiêu chút thì có sao? Sao lại gọi cảnh sát?"

Bà Vương khi ấy chỉ biết khóc trong ân hận vì một phút nhẹ dạ đã khiến gia đình tan nát. Tòa án tuyên phạt Vương Dương mức án tù giam, đồng thời buộc bồi thường 19 triệu cùng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng) tổn thất tinh thần. Nhưng tiền đã mất hết, khả năng bồi thường gần như bằng không.

Không cam lòng, ông Hồ và vợ tiếp tục kiện ngân hàng vì thiếu giám sát. Nhưng tòa tuyên: tất cả các giao dịch đều được thực hiện bằng mật khẩu đúng, thủ tục hợp lệ. Do đó, ngân hàng không chịu trách nhiệm.

Ngân hàng không có lỗi, người đàn ông cuối cùng vẫn "trắng tay". (Ảnh minh hoạ)

Thế là, sau hai lần kiện, ông Hồ vẫn trắng tay. Từ một khoản tiền đủ để đổi đời, ông Hồ mất trắng chỉ vì một mật khẩu lỡ dại trao tay. Sự nghiệp thiệt hại nặng nề, quan hệ gia đình cũng rạn nứt.

Mật khẩu ngân hàng chính là "cánh cửa cuối cùng" bảo vệ tiền bạc của bạn, và một khi cánh cửa ấy bị tiết lộ, không ai có thể ngăn được thảm họa xảy ra. Dù là người thân trong gia đình, mật khẩu cũng tuyệt đối không nên chia sẻ. Bên cạnh đó, những khoản tiền gửi lớn càng cần được kiểm tra định kỳ, đừng để đến lúc phát hiện ra thì toàn bộ đã bốc hơi. Sự cẩn trọng và thói quen tự bảo vệ mình mới là tấm khiên chắc chắn nhất trước rủi ro.