Thu nhập 30 triệu, anh nuôi được mấy người?

30 triệu/tháng nghe thì có vẻ ổn. Ở vài năm trước, đó là mức lương mơ ước. Nhưng giờ, với nhiều người đàn ông, con số ấy không còn là niềm tự hào. Nó giống như một phép chia và chẳng có phần nào có thể bớt.

Một anh bạn tôi 33 tuổi, làm trưởng nhóm sale, lương đều 30 triệu. Nghe tưởng sống dư dả, nhưng anh cười: “Nếu chỉ có mình, tôi giàu lắm. Nhưng thực tế thì 30 triệu của tôi đang phải nuôi ít nhất 5 người.”

Ảnh minh hoạ

Anh kể: 10 triệu lo sinh hoạt gia đình gồm tiền sữa, tiền học con, tiền điện nước. 5 triệu gửi về cho bố mẹ mỗi tháng “cho có hiếu”. 3 triệu để dành cho xăng xe, cà phê, giao tiếp. Phần còn lại là những khoản không tên như cưới xin, hiếu hỉ, giúp đỡ họ hàng. Cuối tháng nhìn tài khoản còn vài trăm nghìn, nhưng anh vẫn phải cười, vẫn phải tỏ ra là người “trụ cột vững vàng”.

Bởi nếu than vãn, người ta sẽ bảo “đàn ông thì phải lo được cho nhà”. Còn nếu im lặng, thì lại tự thấy mình yếu đuối.

Áp lực tài chính với đàn ông không chỉ đến từ việc kiếm được bao nhiêu, mà là từ bao nhiêu người đang trông chờ vào họ. Vợ và con là hiển nhiên. Cha mẹ hai bên: “người có hiếu” thì phải lo. Thậm chí bạn bè, họ hàng kiểu “anh em có tí gì thì đỡ nhau”.

Ảnh minh hoạ

Và rồi chính họ, người làm ra tiền lại là người cuối cùng trong danh sách cần được quan tâm. Họ hoãn việc học thêm, hoãn kế hoạch mua xe, không dám tiêu cho bản thân. Đôi khi đi làm về, chỉ muốn ngồi im, không nói gì. Không phải vì mệt với công việc, mà vì mệt với cảm giác… không dám thở mạnh.

Nhiều người đàn ông không nói ra, nhưng đều hiểu nhau bằng một ánh nhìn: Đã là đàn ông, thì phải lo được. Không lo nổi, cũng đừng than. Nhưng chính suy nghĩ ấy khiến họ không dám đặt ra giới hạn. Họ cho rằng “thôi cố thêm chút”, đến khi cái “chút” đó thành áp lực nặng như tảng đá, mới nhận ra chẳng còn sức để sống cho bản thân.

Hôn nhân, gia đình hay hiếu nghĩa thì không ai phản đối. Nhưng nếu tất cả đều dựa vào một người đàn ông, thì không ai có thể “vững” mãi được. Một người đàn ông kiệt quệ tài chính thì không thể làm chỗ dựa cho ai, kể cả chính mình.

Điều đàn ông cần học, không phải cách kiếm thêm, mà là cách giới hạn. Biết đâu là khoản bắt buộc, đâu là khoản tự nguyện. Biết nói “không” đúng lúc. Biết chia sẻ gánh nặng với người bạn đời thay vì tự gồng để rồi đổ sụp.

30 triệu có thể không đủ để nuôi hết mọi người, nhưng có thể đủ để nuôi một cuộc sống công bằng, nơi ai cũng hiểu rằng gánh nặng không chỉ thuộc về một vai.