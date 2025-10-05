Giá vàng hôm nay 5/10: Thế giới, trong nước tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ khiến thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng, làm dấy lên làn sóng bán tháo đồng USD và chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn.

Nhà phân tích Edward Meir (Marex) cho biết: “ Khi chính phủ đóng cửa, tâm lý đối với Mỹ thường tiêu cực và cả đồng USD lẫn chứng khoán Mỹ đều chịu thiệt hại ”.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 45%, trở thành một trong những tài sản sinh lời mạnh nhất của thị trường toàn cầu. Giá vàng sắp đạt ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho biết, việc giá vàng đạt mức 4.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian, khi nhu cầu đầu tư đã trở thành yếu tố chính hỗ trợ giá vàng ở mức cao kỷ lục hiện nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 5/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.885 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.886 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Trong khảo sát của Kitco News, 92% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự báo giảm. Nhà phân tích Marc Chandler (Bannockburn Global Forex) cho rằng, mức hỗ trợ ngắn hạn đã hình thành quanh 3.800 USD, và mốc 4.000 USD/ounce “không còn xa”.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại barchart.com nhận định, tình hình kinh tế Mỹ đang xấu đi, thúc đẩy ngân hàng trung ương và giới đầu tư toàn cầu tiếp tục gom vàng.

Trong khi đó, Chủ tịch Adrian Day của Adrian Day Asset Management nhận định, ngay cả khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại hoặc có hòa bình tại Gaza, những yếu tố này không đủ để đảo ngược đà tăng của giá vàng, vì bản chất động lực tăng không bắt nguồn từ các sự kiện đó.

Nhiều nhà phân tích cho rằng giá vàng còn có thể bứt phá xa hơn. Nhà môi giới hàng hóa cấp cao Daniel Pavilonis của RJO Futures nhấn mạnh, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đã bắt đầu xuất hiện, khi nhiều dòng tiền ngoài cuộc đang đổ vào thị trường kim loại quý.



