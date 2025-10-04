Bộ Tài chính đã trình quy định đánh thuế thu nhập 0,1% khi bán vàng miếng

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được hoàn thiện để trình Quốc hội khoá XV tại kỳ họp thứ 10 tới, có đề xuất đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng.

Trong khi đó, giao dịch vàng nguyên liệu và trang sức mỹ nghệ sẽ không bị đánh thuế. Dự thảo luật đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định thời điểm áp dụng.

Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính)

Ông Huy cho biết, theo Nghị định 24 và Nghị định 232 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng), cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng nên không thể đánh thuế thu nhập cá nhân.

Chính vì vậy, trong Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã báo cáo, có thể xem xét đây là một khoản thu nhập khác nếu có.

"Sau khi trao đổi với Ngân hàng Nhà nước, Bộ đã trình Chính phủ và đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng; không áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ. Lý do, vàng miếng sẽ ảnh hưởng đến thị trường vàng. Mức thuế suất đề xuất ban đầu là 0,1% trên giá chuyển nhượng", ông Huy thông tin.

Về thời điểm áp dụng, thuế suất điều chỉnh ra sao, ông Huy cho hay dự thảo luật đang trình Quốc hội là giao Chính phủ quy định.

Thời gian qua, giá vàng miếng trong nước liên tục lập đỉnh mới và chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới. Chính vì vậy, giới chuyên môn cho rằng đánh thuế thu nhập từ hoạt động mua bán vàng miếng vừa hạn chế đầu tư, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách; đồng thời sẽ khiến hành vi đầu tư thay đổi, nhà đầu tư sẽ chuyển sang kênh đầu tư khác.