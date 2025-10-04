Giá vàng mất đỉnh lịch sử sau tin công bố quan trọng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 137,8 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên thứ 2 giá vàng miếng SJC giảm liên tiếp sau khi lập kỷ lục lên 138,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng mức tương đương. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 132 - 135 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.866 USD/ounce, tăng 4 USD so với sáng qua. Như vậy, vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Tại cuộc họp báo ngày 3/10, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232 liên quan đến quản lý thị trường vàng, cơ quan này đang khẩn trương xây dựng và sẽ ban hành thông tư hướng dẫn vào ngày 10/10 tới để triển khai ngay trên thực tế.

Một trong những vấn đề được thị trường và dư luận quan tâm là làm sao tăng cung vàng, đặc biệt liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu và hạn mức. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là một tiêu chí quan trọng trong chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh việc quản lý sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bám sát cơ chế thị trường.

Theo ông Tuấn, việc ban hành thông tư này cũng nhằm củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định cũ và mới, tạo cơ sở cho thị trường vàng hoạt động ổn định, bền vững hơn.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.162 đồng/USD, giảm 15 USD so với sáng qua. Giá USD ngân hàng cũng giảm 15 USD về mức 26.170 - 26.420 đồng/USD mua - bán.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại tăng lên mức 26.610 - 26.700 đồng/USD.