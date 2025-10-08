Quyết định được FTSE Russell nêu trong báo cáo phân loại định kỳ công bố rạng sáng nay.

Ngày có hiệu lực dự kiến là 21/9/2026, sau khi tiến hành đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Đợt rà soát này nhằm đánh giá xem Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu hay chưa.

FTSE Russell cho biết trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí quan trọng gồm: “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch lỗi thanh toán”, cả hai đều bị đánh giá ở mức hạn chế.

Đến tháng 11/2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền (Non Pre-funding solution – NPS). Bên cạnh đó, một quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán cũng đã được thiết lập nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

" Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện thị trường và xác nhận Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp ", thông báo viết.

IGB cho biết họ đã xem xét ý kiến của Ủy ban cố vấn phân loại thị trường về hạn chế của nhà đầu tư nước ngoài khi giao dịch tại Việt Nam. Đây không phải điều kiện bắt buộc nhưng IGB nói việc cải thiện khả năng tiếp cận của khối ngoại là điều thiết yếu để nâng hạng.

Theo FTSE Russell, họ sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến và ghi nhận ý kiến phản hồi của các bên liên quan trước đợt đánh giá vào tháng 3/2026, nhằm đảm bảo kế hoạch nâng hạng có thể diễn ra sau đó nửa năm. Lộ trình nâng hạng chi tiết sẽ được tổ chức này công bố trong đợt đánh giá tháng 3/2026.

Đây là cột mốc mang tính lịch sử, khép lại hơn hơn 10 năm nỗ lực cải cách toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được FTSE Russell công nhận mở ra cơ hội thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước, mở ra cánh cửa để thị trường chứng khoán Việt Nam kết nối mạnh mẽ hơn với dòng vốn toàn cầu.

Các công ty chứng khoán đánh giá, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực). Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

Dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 9, thị trường trong nước tăng thêm gần 290.000 tài khoản cá nhân - mức cao nhất trong một năm qua, nâng tổng số lên 10,98 triệu đơn vị. Số lượng tài khoản tăng thêm chủ yếu đến từ cá nhân, trong khi tổ chức chỉ có thêm 105 tài khoản.

Tính chung 9 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng khoảng 1,74 triệu tài khoản. Đến cuối tháng 9, tổng số tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường đạt hơn 11,04 triệu đơn vị.