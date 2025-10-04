Giá bạc hôm nay 4-10: Tăng rất mạnh, lập đỉnh mới

Sáng 4-10, giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Vàng bạc - Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,837 triệu đồng/lượng mua vào, 1,894 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tiếp 42.000 đồng so với hôm qua.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng đẩy giá bạc lên mức cao mới. Công ty Sacombank-SBJ giao dịch bạc mua vào 1,83 triệu đồng/lượng, bán ra 1,875 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Golden Fun bán ra 1 lượng bạc giá 1,885 triệu đồng; trong khi Ancarat bán ra 1,893 triệu đồng.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá bạc trong vài ngày qua, tiếp tục đà đi lên trong tuần.

Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà đi lên mạnh mẽ của giá bạc thế giới. Trên thị trường quốc tế sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc lên mức 48,04 USD/ounce, tăng 2,11% so với phiên trước. Dù vậy, giá bạc vẫn thấp hơn mức đỉnh đêm qua là 48,28 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng

Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng - khi cả 2 kim loại quý này đều đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong đó, giá bạc đang ở mức cao nhất trong 14 năm qua; còn giá vàng cũng chốt tuần giao dịch ở mức 3.887 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá bạc đang cùng nhịp đi lên với giá vàng khi nhu cầu tìm đến kênh đầu tư trú ẩn an toàn tăng cao, trước những lo ngại về bất ổn kinh tế ở Mỹ sau khi chính phủ nước này tạm đóng cửa. Đồng USD duy trì mức thấp trên thị trường quốc tế cũng hỗ trợ giá bạc tăng tiếp. Giá bạc được dự báo có thể hướng tới mốc 50 USD/ounce, song một số chuyên gia cũng cảnh báo trong trường hợp đảo chiều giảm, bạc thường lao dốc mạnh hơn so với vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,53 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng liên tục trong thời gian qua



