Chi 845 triệu đồng mua 15 chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, tình hình sau 1 tháng gây bất ngờ

Với những diễn biến thất thường của giá vàng trong khoảng thời gian gần đây, nhiều người bắt đầu "dè chừng" với quyết định mua vàng tích sản.

Tính đến sáng hôm nay (10/8), giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh này, việc ngập ngừng chưa dám chi tiền mua vàng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có không ít người "dám liều", mặc kệ giá vàng tăng, vẫn gom hết tiền tiết kiệm để tất vay vào vàng.

Tâm sự của người phụ nữ ẩn danh trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Lãi hơn 197 triệu đồng trong chưa đầy 1 tháng

Trong bài chia sẻ của mình, cô cho biết: "Em cứ đắn đo mãi vì tiếc 20 triệu tiền lãi gửi tiết kiệm, xong vẫn quyết rút ra hết để mua vàng. Nhẩm tính chưa đầy 1 tháng mà đã lãi hơn trăm triệu các bác ạ".

Hóa đơn mua 15 chiếc vàng nhẫn 5 chỉ do cô chia sẻ

Có thể thấy, cô mua vàng nhẫn trơn khi giá vàng ở mức 11.270.000 đồng/chỉ. Đối chiếu theo giá vàng ngày hôm nay (10/8) khi giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương khoảng 13,6 -13,9 triệu đồng/chỉ, có thể thấy khoản tiền lời là: (13,9 x 5 x 15) - 845,25 = 197,25 triệu đồng.

Đương nhiên nếu so với tỷ suất sinh lời của việc gửi tiết kiệm ngân hàng, khoản tiền lãi từ việc tất tay mua vàng cao hơn gấp nhiều lần. Dẫu vậy, không ít người vẫn cho rằng cô đang quá liều, và việc lãi này chủ yếu do may mắn. Chưa kể, nếu chưa bán đi thì chẳng có gì đảm bảo là chắc chắn sẽ duy trì được khoản tiền lãi, vì không ai dám chắc giá vàng sẽ diễn biến ra sao.

"Mom này liều thật, giá vàng đang lên thì là có lãi, chứ mấy nữa nếu xuống thì cũng không biết thế nào mà dám tất tay hơn 800 triệu" - Một người cảm thán.

"Mua vàng thì phải đến lúc nào bán đi rồi mới biết lời hay lỗ, chứ còn giữ vàng thì tiền lãi chỉ là lãi trên giấy thôi" - Một người chia sẻ.

"Ôi đỉnh thật sự, nhìn mà ham mỗi tội nhà em chẳng đủ tiền mua vàng theo sấp như thế này. Nhưng mua được rồi thì cứ giữ, đừng ham lời bán đi làm gì bác ạ, giữ vàng vẫn là nhất" - Một người bày tỏ.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

Gerard Do

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.