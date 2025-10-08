Con trai gửi mẹ 10 triệu/tháng, mẹ nói ‘tiêu gì cho hết’ nhưng lại trách con dâu không biết vun vén

1. 10 triệu: “đủ” hay “thiếu” là do ai đang cầm ví

Với thế hệ cha mẹ, 10 triệu từng là khoản tiền lớn. Nhưng trong đời sống hiện nay, cùng con số đó lại phải gánh quá nhiều chi phí: điện nước, xăng xe, học phí, sữa, thực phẩm. Cùng một con số, nhưng người tính bằng ký gạo sẽ thấy “dư”, còn người tính bằng hóa đơn hàng tháng sẽ thấy “thiếu”.

Cách định giá cuộc sống đã thay đổi, nhưng nhiều gia đình vẫn giữ tư duy “người lớn cầm tiền là yên tâm”. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu vì thế không chỉ xoay quanh chuyện chi tiêu, mà nằm ở khoảng cách tư duy: một bên tin “biết vun vén là đủ”, bên kia coi “chi tiêu cũng là đầu tư cho cuộc sống tốt hơn”.

Ảnh minh hoạ

2. Giữ tiền không đồng nghĩa với biết quản lý tiền

Trong nhiều gia đình, người nắm quyền quyết định chi tiêu cũng là người được mặc định “giỏi tài chính”. Nhưng thực tế, tiết kiệm không còn là thước đo duy nhất của sự khôn ngoan. Một người biết quản lý tiền không chỉ biết cắt giảm, mà còn biết phân bổ: khoản nào cần đầu tư cho sức khỏe, giáo dục, hoặc chất lượng sống.

Thế hệ trung niên có thể thấy lớp trẻ “phung phí” vì tiêu nhanh, nhưng nhiều khoản chi hôm nay chính là để giảm áp lực và tạo năng suất ngày mai. Giữ tiền mà khiến mọi người sống căng thẳng, dè chừng nhau thì “vun vén” ấy cũng khó mà bền.

Ảnh minh hoạ

3. Điều cần thống nhất không phải là tiền, mà là cách nhìn

Khi mẹ chồng và con dâu cùng nói “chi tiêu hợp lý”, họ thường đang nói hai thứ hoàn toàn khác nhau. Người lớn sợ con trẻ không biết tiết kiệm; người trẻ sợ bị soi mói, kiểm soát. Mấu chốt không nằm ở việc ai cầm ví, mà ở sự minh bạch và tôn trọng: chia sẻ rõ ai chi, chi cho gì, và vì sao.

Bởi tiền trong nhà không chỉ nuôi sống các thành viên, mà còn phản chiếu cách họ đối xử với nhau. Nếu không tìm được tiếng nói chung, “10 triệu” kia không chỉ là con số mà sẽ trở thành cái cớ cho mọi xung đột ngầm trong gia đình.

Không ai sai khi muốn tiết kiệm, cũng chẳng ai sai khi muốn sống tốt hơn. Sai chỉ là khi chúng ta dùng thước đo của mình để đánh giá người khác mà quên mất, giá trị của đồng tiền cũng thay đổi theo từng thời.